河南暴雨｜網紅偷救生艇作秀阻救援　內媒斥：流量為王，人性何存

河南暴雨成災，全省已有逾1391萬人受災、至少99人死亡。但近日，有網紅偷走救生艇作秀並謊稱救人，延誤救援時間四小時。

內地媒體《澎湃新聞》對此發表評論稱，在追逐流量生意的網紅眼中，救災只是手段，流量最大化、利益最大化才是目的，「如果流量為王，那麼人性何存？」



在河南省衛輝市，救援隊人員表示，多名身著救生衣的網紅，在未經同意的情況下偷走停泊在水上的兩艘救生艇，並謊稱是去救人，實際上卻是藉此作秀，提升自己的直播觀看率。

救援隊人員續稱，救援隊為尋找救生艇，延誤了四個小時的救援時間。目前，當地警方已經介入調查。

實際上，近日就曾有多個官方機構在網絡呼籲，沒有救援經驗的明星與網紅，勿前往救災現場。《澎湃新聞》對此發表評論文章表示，這些人衝到現場，與其說是為了救援，不如說是表演，「就像這次的網紅，坐上救援艇穿上救生衣，在鏡頭前一番慷慨激昂，賺足了屏幕前的眼球，浪費的卻是救援隊的時間和精力。」

文章指，網紅們之所以喜歡往災區跑、幹得出偷救生艇的事，就是因為流量生意的邏輯壓過了基本的價值判斷。在水災過後，快速有效救援是第一位的。有愛心而又沒有救援能力的，完全可以把愛心捐給相關機構，沒必要人人趕去現場。但追逐流量生意的網紅，完全不是用這樣的思維方式看問題。在他們眼中，救災只是手段，流量最大化、利益最大化才是目的。

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文章稱，不得否認這些網紅亦有過捐款捐物、幫到了一些災區民眾，只不過，他們的付出都需要即時回報，十分的付出要獲取百分的流量。和專業的救援機構相比，稱他們是「添亂」並不為過。

文章最後指，在這個網絡化生存的時代，人們把越來越多的時間消耗在網絡世界。現實和網絡的邊界已經越來越模糊，但是現實中正確的價值觀，在網絡世界也該發揮作用。如果在網絡世界，流量成為碾壓一切的價值，那麼它遲早會反噬現實，這樣的現像不可不警惕。