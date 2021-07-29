河南暴雨｜因災遇難人數增至99人　殷墟部分考古工地遭雨水漫灌

河南暴雨成災，多個城市出現內澇，各方正努力救援和善後。據國家自然災害災情管理系統統計，此輪強降雨造成河南全省150個縣（市、區）1616個鄉鎮1391.28萬人受災，因災遇難99人，仍有失蹤人員在進一步核查當中。



河南全省目前緊急轉移安置93.03萬人，累計轉移安置147.08萬人；農作物受災面積1048.5千公頃，成災面積527.3千公頃，絕收面積198.2千公頃；倒塌房屋逾5萬７千間，嚴重損壞房屋超過16萬間，一般損壞房屋近62萬間，直接經濟損失909.81億元人民幣。

河南的殷墟部分考古工地遭雨水漫灌。（影片截圖/新華社）

受暴雨影響，殷墟宮殿宗廟遺址的車馬坑展廳及地下博物館屋頂局部滲漏，王陵遺址獸祭坑模擬展示項目進水，正在發掘的殷墟和洹北商城部分考古工地遭雨水漫灌。目前考古工地正在排水，殷墟文物本体基本安好。

殷墟位於河南省安陽市，是商朝後期都城遺址，也是中國第一個有文獻可考、並為考古學和甲骨文所證實的都城。20世紀初，殷墟因發掘甲骨文而聞名於世，先後出土有字甲骨約15萬片，把中國有文字記載的可信歷史提前到了商朝。