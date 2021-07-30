南京疫情｜「不死一波不足以消恨」　網民涉不當狠批爆疫地遭刑拘

由南京祿口機場低級錯誤引發的新冠肺炎（COVID-19）仍在蔓延，警方通報成都網民因不當言論被刑拘，但有輿論質疑刑拘的處罰過重。



據成都新都區警方官微「平安新都」通報，7月28日13時許，微博網民「當時年少緋衣輕」在網上發表傷害南京人民感情的不當言論，造成惡劣社會影響。

警方於7月29日8時許依法將該網民徐某（女，30歲，本市人）傳喚至公安機關。經審查，徐某對自已在網上發表不當言論的事實供認不諱。目前，徐某因涉嫌尋釁滋事罪已依法被刑事拘留。

徐某於7月28日在微博發文指，大連一撥人在南京祿口機場吃飯被感染新冠肺炎，後去了張家界。另外兩個大連人和成都一家三口因去張家界旅遊被感染。疫情後擴散至常德、西安、成都，且可能大爆發。

徐某稱，「南京這邊不死一波不足以消我心頭之恨！不死不足以平民憤」，「這波之後南京退出省會吧，丟死江蘇的臉」。

對於這一言論，有網民稱，「確實該抓，這事跟南京普通百姓有什麼關係，他們是最大的受害者。」「南京人民也是受害者，誰都不想有疫情，大家都是中國同胞，能不能都善良一些！」「叫南京死一批人，這是挑起矛盾和對立。」

民眾抱怨南京防疫工作存漏洞（點擊大圖瀏覽）：

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不過，也有網友稱，「她傷害的不是南京人民而是南京政府吧。」「南京的機場防疫確實做的不怎麼樣，重點她是發泄情緒，十五天行政拘留足夠了，處理有點過了。」

還有網友稱，「她罵的指向不是很明確，既然如此也不應定為『傷害南京人民感情』，刑拘有點過分，治安罰款或者警告更合適。」「如果這樣都要刑拘，南京機場的負責人該怎麼處理？」「防疫不咋地，封口很麻利。」

據悉，南京7月20日爆發的新一波疫情已蔓延至15省26市。圍繞南京疫情及上述事件的輿論仍在持續發酵。