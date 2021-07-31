教育雙減｜校外培訓被納掃黃打非、掃黑除惡　行業協會籲勿污名化

自政府宣告教育「雙減」政策後，全國都有針對校外培訓陸續出台強力整治措施，其中更有消息稱廣東、湖北已宣布將校外培訓機構治理，納入「掃黃打非」、「掃黑除惡」的專項考核，惹來輿論熱議。

中國民辦教育協會在周五（30日）發聲明，澄清上述有關消息是媒體斷章取義、歪曲事實，強調校外培訓教育是「中國特色社會主義教育事業」，堅決反對任何污名化、非法化的行為。



中國推出教育「雙減」政策，力度空前，未來補習班恐怕會成為絕響。（視覺中國）

中國民辦教育協會表示，此前一則《掃黃打非！湖北多地突擊檢查校外培訓機構》的帖文在網絡上傳開，協會隨即與湖北省多地教育及相關行政部門聯繫，獲告知行動是暑期「護苗」專項行動一部分，是為淨化校園周邊文化市場環境，防止損害未成年人身心健康的非法出版物進入校園，早於暑假開始前已結束。上述帖文未有全面、準確引用該官方報導，且對改動標題。

協會又稱，經與溝通，「掃黃打非」工作中的「護苗」專項行動已開展多年，「護苗」專項行動涉及校外培訓機構的學習資料和出版物檢查，關於校外培訓機構被列入「掃黃打非」打擊和整治對象一事的報道，是對「護苗」專項行動斷章取義、歪曲事實，「『掃黃打非』是有特定含義的，主要針對的是違法行為，不是針對特定機構」。

協會表示，校外培訓教育是「中國特色社會主義教育事業」的組成部分，是對校內教育的有益補充，是滿足民眾教育需求的途徑之一，「此次『雙減』治理主要是針對過去一個時期校外培訓發展存在的問題，但並不是全面否定校外培訓機構的積極作用，更不是要全部取締校外培訓機構」。

中國民辦教育協會表示，「雙減」政策並不是全面否定校外培訓機構的積極作用，更不是要全部取締校外培訓機構。（視覺中國）

協會最後指，作為行業組織，堅決反對任何將校外培訓機構污名化、非法化的行為，「堅決抵制違背中央精神、把合規校外培訓與非法組織、非法行為挂鉤的現象，堅定不移維護校外培訓機構的合法權益和正當聲譽，堅持繼續推動校外培訓業健康、持續發展，為滿足人民群眾需求、建設高質量教育體系做出新的貢獻」。協會已以書面形式將訴求向業務主管部門反映，「業務主管部門負責人反饋稱已經關注到上述情況，正在指導地方政府精準貫徹落實中央要求，依法開展『雙減』工作」。