教育雙減｜大力整治校外培訓　專家：落實須最大程度滿足家長需求

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，提出要為學生「減負」，並要求提升學校課後服務水平及教育教學質量。更重要是，《雙減意見》從嚴治理校外培訓，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。

有專家指出，「雙減」政策並非「一減了之」，工作的基礎是保障學校教育的基本學業標准不降低。進一步來說，政府是必須面對並最大程度滿足家長的需求。



國教育研究院研究員儲朝暉在受訪時稱，「雙減」政策文件的發布只是其中一個為中小學生「減負」的措施，要完全指望以此來實現「減負」是不符合實際。學業負擔與教育評價及社會的其他方面因素都相關，要真正「減負」，仍需通過多個方面采取更多措施來解決。

北京師範大學資深教授顧明遠就表示，校外培訓機構應該成為學校教育的補充，為學生在某些方面的興趣特長提供服務，豐富學生的校外生活。顧明遠認為，「減負」並非「一減了之」，要加強公共教育供給，大力推進學校的均衡發展，深化教育改革，同時學校、家庭、社會都要對學生課餘時間負起責任。

而國家教育咨詢委員會委員鐘秉林則稱，落實課程標准，實施課程方案，深化課程改革，保障學校教育的基本學業標准不降低等，都是落實「雙減」的基礎，否則盲目「減負」只會以降低學生學業質量為代價，與改革的目標不相符。中國教育在線總編輯陳志文亦進一步表明，家長會希望為孩子提供更好、更高的教育，「我們必須面對並最大程度滿足，而不是無視，甚至否定。」如果學校教育不能最大程度滿足家長的教育需求，資本必然會想盡辦法去滿足，「因為有利可圖。」