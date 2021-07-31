新冠肺炎｜內地增74人染疫本土個案涉6省　多地發通知籲暫緩外出

內地昨日（30日）再多74人染疫（含19宗無症狀感染者），其中30宗本土確診涉及6個省份；本土無症狀感染者就有12宗。

鑑於疫情逐漸擴散，內地有29個省份日前發布緊急通知，提醒民眾非必要不出省、不離市。



+ 1

據國家衛健委通報，7月30日0至24時，內地新增55宗確診個案，其中境外輸入個案有25宗，包括雲南9宗、上海8宗、天津3宗、浙江2宗、福建2宗、廣東1宗；本土確診個案30宗，包括江蘇19宗、湖南6宗、重慶2宗、遼寧1宗、福建1宗、四川1宗。另外，內地31個省份報告新增19宗無症狀感染者，其中境外輸入7宗、本土12宗（湖南10宗、福建2宗）。

而在內地今波疫情的爆發地江蘇南京，已經累計報告190宗本土確診，其中輕型87宗、普通型95宗、重型8宗；另有本土無症狀感染者1宗。

目前，南京祿口機場的相關聯個案已波及多省市，而確診個案在湖南張家界景區的活動軌跡，亦提示疫情或有進一步擴散的可能。鑑於此，內地29個省份發布緊急通知，提醒市民「非必要不出省、不離市」或「減少出省、出市」，其中逾七成省份提醒「不去中高風險地區」。浙江、福建、湖南、四川的部分城市對暑期師生防疫工作提出嚴格要求，取消了相關的外出交流、培訓活動。

至於中高風險地區，江蘇省臨時關閉21個高速公路收費站入口，南京市亦由7月30日零時起，停止鐵路南京南站及南京站臨時核酸檢測點現場檢測服務；湖南張家界市要求所有居民非必要不外出、所有小區實施封閉管理，張家界景區內所有景點自7月30日上午起關閉。