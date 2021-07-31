南京疫情第三擴散地：湖南常德遊船15人染疫　曾共處封閉艙60分鐘

內地的新冠肺炎本土疫情反彈，南京疫情傳播鏈再延長，繼南京祿口機場和湖南張家界景區後，湖南常德穿紫河遊船成為第三個疫情擴散地點。



截至周五（7月31日），穿紫河遊船傳染鏈已關聯15名感染者，其中四川成都3人，湖南常德2人，湖南寧鄉3人，湖南株洲6人，湖南湘潭1人。在旅遊平台上，穿紫河遊船項目已暫停營業。

據《極目新聞》報道，這次穿紫河遊船聚集感染發生在7月24日晚。穿紫河三號是當地網紅打卡項目穿紫河遊船中的一艘，船上有43個座位，可以透過玻璃窗看夜景和河街文化碼頭。一名乘坐過該船的無症狀感染者沈女士表示，當晚穿紫河三號遊船坐滿遊客，全程約60分鐘，船為全透明玻璃封閉船艙，運營公司未要求乘客求戴口罩和出示「綠碼」。沈女士一行9人已有6人診斷為無症狀感染者。

常德已發布通告稱，自7月30日起，所有在常人員非必要不離開常德， 確需離開的須持48小時內核酸檢測陰性證明。全市所有旅遊景點、景區、遊樂場所、室內密閉娛樂場所、電影院、宗教場所等人員聚集性場所暫停開放， 所有校外培訓機構暫停線下培訓，所有敬老院、強戒所、監獄、殯儀館等場所必須實行封閉管理。

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南京市7月21日開始對全市常住人口、外來人員開展全員核酸檢測。（新華社）

綜合《第一財經》等內媒梳理，南京疫情向外擴散的傳染鏈大致如下，3名大連遊客因為途經南京祿口機場被感染，到張家界後又感染了成都的幾名遊客，成都的遊客到常德後感染了本地的朋友，他們登上穿紫河三號遊船同遊穿紫河。成都遊客從常德坐飛機回四川，感染了成都天府國際機場航站區工作人員。

而據早前報道，引起本輪疫情的病毒株是Delta病毒，源頭來自俄羅斯入境航班，機艙清潔工，清掃工作後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別人員受到感染，進而在清潔工之間擴散傳播，並擴散到祿口機場其他職員。

目前南京疫情已擴散到全國至少16市，北至大連和北京，南至珠海和中山，西至成都，都出現相關聯病例。