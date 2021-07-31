鄭州暴雨｜地庫大量豪車被淹損失約4億元　因災報廢享購新車補貼

河南暴雨成災，大批車輛因此受損。在一處高檔小區的3層地下車庫中，有近500量私家車被淹，業主合共損失達約4億元（人民幣，下同）。

此外，對於在暴雨中受損的車輛，鄭州市有關部門近日出台政策指，鄭州本地牌照的民用汽車，車主本人重新購置車輛時可申請最多1.5萬元的補貼。



《經濟觀察報》報道，鄭州市網紅高檔小區「瀚海晴宇」的大多數業主，在今次暴雨中都損失慘重，有業主直言今次暴雨襲擊，洪水倒灌入整個地下車庫，預計400多戶業主合共損失有約4億元。

業主李濤介紹指，該小區的地下車庫共有3層，有近500量車停泊於此，其中不乏大量豪華品牌。除此以外，亦有業主在地下儲藏室中儲存茶葉、名酒等貴重物品，「損失最大的一個業主，在地下庫車中開了一個修車行，損失6000多萬。」

針對車輛賠付的問題，有鄭州某保險公司的工作人員稱，汽車被水淹沒中控系統後，就會被保險公司判定為「報廢」，車主從而獲得全額賠償。惟對於部分為車輛加裝配件的車主來說，則無法得到足夠的賠償。

業主李濤就認為，小區的物業應該負大部分責任，「問題主要還是因為物業應對防洪意識不強，防洪物資準備的不足」。李濤稱，小區物業水平與這所高檔小區嚴重不匹配，如果物業盡心盡力防洪，車主也不至於如此氣憤。李濤說，在此情況下，更加細緻、具體的法規制度應該盡快出台，對經濟損失的責任方進行判定。

周四（29日），對於在暴雨中受損的車輛，鄭州市財政局、鄭州市公安局等5部門公布《鄭州市車輛受損報廢的車主購置新車補貼辦法》，規定在暴雨中報廢的鄭州本地牌照（豫A、豫V）民用汽車，車主本人重新購置車輛可以申請補貼。

具體補貼內容為，購置新能源汽車享受購車補貼，補貼由基礎補貼和差異化補貼兩部分組成。基礎補貼為5000元，差異化補貼則根據報廢車輛行駛年限執行，行駛0—3年（含3年）的車輛可獲補貼10000元、行駛3-6年（含6年）車輛，補貼為8000元、行駛6年以上車輛，補貼為5000元。