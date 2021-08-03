揚州疫情｜增至94宗確診　八成屬「棋牌室群組」最年長患者87歲

江蘇的新冠肺炎疫情持續，揚州「棋牌室群組」進一步擴散，截止目前，揚州已累計通報94宗本土確診。

江蘇省省長吳政隆指，揚州今波疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，且老年人居多，「現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻複雜。」



揚州「棋牌室群組」確診個案不斷擴散。（紫牛新聞）

據了解，揚州的今波疫情是由南京疫情擴散導致。江蘇省衛健委此前通報指，一名南京的老太7月21日搭乘巴士由南京前往揚州，到達揚州後與其姐姐同住，二人還曾連續多日到當地的兩間棋牌室打麻雀。

7月28日，南京老太因出現發熱等症狀就醫，後被確診為新冠肺炎（普通型），成為揚州今波疫情中的首宗個案。江蘇省疾控中心在對她進行基因測序分析發現，其體內含Delta變異病毒株，與南京疫情相關個案高度同源。

據棋牌室經營者介紹，因為揚州居民有打牌的習慣，揚州亦有不少棋牌室，其中一些檔次較高的棋牌室有獨立單間和茶室，條件較好，管理規範，且這類棋牌室不是開放式的，所以暫時未爆出大範圍感染的情況；而另一類棋牌室則是開放式的大廳，人員比較集中，比較雜亂，光顧的客人主要是住在附近的老年人。

揚州「棋牌室群組」確診個案不斷擴散。（南方都市報）

其中，確診南京老太到訪的「宏遠棋牌室」則屬於次者，該棋牌室地下空間大，可容納100張麻雀枱，每天都有上百名老年人聚集於此打牌、打麻雀，且基本不會佩戴口罩，因此在密閉的地下室空間極易造成疫情爆發。

在南京老太確診新冠肺炎後，「棋牌室群組」不斷擴散。根據官方流調顯示，揚州市現有確診中，有八成曾到訪過棋牌室，其中年齡最大的患者已經87歲。隨後，當局將棋牌室所處區域劃分為高風險地區，並實施封閉管理。

此外，因確診患者大多為老年人，亦有外界憂慮，疫情可能由老人通過接送孩子造成教育機構內爆發感染。對此，揚州市政府回應指，目前已經在排查教育機構人員的密切接觸和感染情況，其中一間兒童醫院已經收治了1宗疑似個案，相關排查工作正在進行中。

揚州市警方開展有獎舉報。（微博）

而鑑於揚州疫情漸趨嚴重，揚州市警方還於周一（2日）發布通告，要求自7月21日以來所有出入市區棋牌室的人員主動向社區或撥打「110」報告，並居家不外出，社區將組織人員優先開展核酸檢測；還鼓勵居民舉報身邊有出入過棋牌室的人員，經核實為確診個案的將按規定予以獎勵。

據國家衛健委通報，江蘇省周一（2日）新增45宗新冠肺炎本土確診個案，其中南京5宗、揚州4宗。自7月20日至今，南京已累計報告本土確診220宗（輕型82宗、普通型132宗、重型6宗）；揚州累計報告本土確診94宗（輕型31宗、普通型61宗、重型2宗），本土無症狀感染者2宗。