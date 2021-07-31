南京疫情｜確診前軌跡多為送兒子學習　清潔員被讚可憐天下父母心

江蘇南京的新冠肺炎疫情持續，截至目前今波疫情已至少有191人染疫。在當局公開的個案流調軌跡中，一名在南京祿口機場從事客艙清潔工作的女士，因除了工作，就是送兒子去興趣培訓班學習，而引發網民紛紛留言稱「可憐天下父母心」。



周女士的流調記錄。（南京發布微信公眾號）

近日，南京市一名本土確診個案的流調軌跡引發廣泛關注，45歲的周女士是祿口機場的客艙清潔人員，亦是一名6歲男孩的母親。

據當局發布的行蹤詳情顯示，在7月10日至20日期間，周女士除了去南京祿口機場上班，就是駕車或騎電單車送兒子去興趣培訓班學習。

日復一日，周女士每天的生活軌跡都差不多。直至20日在南京祿口機場做核算採樣後留觀，翌日被轉運到隔離場所治療。

在流調軌跡公開後，周女士還被網民稱之為「保潔媽媽」，網民亦都為其重複式的生活感到心疼。

有網民稱：

「生活中的大多數媽媽都是這樣的，家、工作、培訓班，三點一線」。



「可憐天下父母心，在養娃的路上，感覺還是媽媽付出更多些」。



「祝保潔媽媽早日康復，保持樂觀向上的心情」。



據《揚子晚報》報道，周女士目前正在隔離病房接受治療，得知自己的流調軌跡引發網民關注時，周女士稱，「其實沒什麼，我覺得自己做的都是普通母親做的。我現在在醫院隔離治療，目前情況一切安好，醫護人員們很辛苦，也希望南京的疫情早點結束。」