新冠肺炎｜內地昨增96宗確診　本土確診佔71宗涉及7省份

內地的新冠肺炎疫情反彈，據國家衛健委報告，周二（3日）新增96宗確診個案，其中本土個案有71宗，涉及7個省份，江蘇省以35宗佔最多。



內地新增96宗確診個案，其中本土個案有71宗。（新華社）

通報指，新增的71宗本土個案中，包括江蘇35宗、湖南15宗、湖北9宗、山東6宗、雲南3宗、河南2宗、福建1宗。截至8月3日24時，內地現有確診1240宗，其中12宗為重症。

至於25宗境外輸入確診個案，包括雲南7宗、福建4宗、江蘇3宗、上海2宗、浙江2宗、廣東2宗、天津1宗、山西1宗、遼寧1宗、河南1宗、四川1宗。

另外，新增27宗無症狀感染者中，本土佔15宗，分別是河南9宗、湖北3宗、湖南3宗。目前，尚有485宗無症狀感染者在接受醫學觀察，其中367宗為境外輸入。

至於江蘇的疫情，就進一步蔓延，揚州再增32宗本土確診。而自7月20日今波疫情爆發至今，南京已累計報告223宗本土確診，揚州累計報告本土確診126宗。

湖南則新增15宗本土確診（株洲12宗、張家界3宗）及3宗本土無症狀感染（湘潭1宗、益陽2宗）。因疫情防控不力，當局對張家界市17名公職人員作出免職、約談、批評教育等問責舉措。

而在河南，當局為了加強疫情防控進行封村，伊川縣的多個鄉村自8月2日起開始封村斷路，一些村莊將挖掘機泊在進出存的路口進行封堵、阻止車輛前進。