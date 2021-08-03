新冠肺炎｜上海增1宗本土個案　患者在機場工作已完成疫苗接種

據上海市衛健委通報，上海周一（2日）新增1宗新冠肺炎本土確診個案，患者為浦東機場工作人員，且已完成新冠疫苗接種，目前尚未發現該患者與國內其他地方的疫情存在關聯。



8月3日早，上海市召開疫情防控記者會。（澎湃新聞）

53歲男性患者，是工作於上海浦東機場貨運區的外航貨機服務人員，職業為駕駛員，主要負責外航貨機機組浦東機場閉環運送。患者曾於7月21日以及7月28日進行核酸檢測，兩次結果均為陰性。另根據流行病學調查顯示，患者過去14天內未離開過上海，除工作場所與居住地外，到訪過幾間餐廳。目前，涉事場所均已進行封閉管理、環境消殺。

當局目前已經追蹤到患者的52名密切接觸者，以及250名密切接觸者的密切接觸者，上述人群已全部落實集中隔離措施，且首次核酸檢測結果均為陰性。及至周二（3日）9時，已排查到的64860名篩查對象完成核酸採樣，27174人完成核酸檢測，結果為陰性，其餘樣本尚在檢測中。目前，已對患者及密接相關場所的物品、環境等進行採樣，共採集413份樣本，檢測結果均為陰性。

上海市衛健委主任鄔驚雷介紹，目前尚未發現該患者與國內其他地方的疫情存在關聯，疾控部門正展開基因測序工作。

值得注意的是，該名患者已完成新冠疫苗的接種工作。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏稱，任何疫苗都無法保證接種後不會感染，接種新冠疫苗後，少數高危人群被感染的情況必然存在。

張文宏指，若患者未有接種新冠疫苗，那麼，此次疫情傳播會非常迅速。但經過第一輪篩查後，發現患者的密切接觸者沒有一宗是陽性。「這說明，如疫苗廣泛接種可使病毒傳播速度大幅衰減。上海機場接種率達到100%，有充足的信心，讓傳播速度減緩。我們有更加大的把握，在非常短的時間內做到防控。」