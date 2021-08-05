新冠肺炎｜內地昨增62宗本土病例　江蘇佔40宗多為揚州報告

內地新一波新冠肺炎疫情仍在持續，江蘇昨日（4日）新增40宗本土確診病例，其中南京市報告4宗，揚州市報告36宗。至於全國，昨日共新增62宗本土病例。



江蘇新增本土確診病例中，有22宗為輕型，16宗為普通型，2宗為重型，均在定點醫院隔離治療。目前，有414宗確診病例在定點醫院隔離治療，包括396宗本土確診病例（輕型131宗、普通型253宗、重型10宗、危重型2宗）；15宗無症狀感染者在醫學觀察，包括3宗本土無症狀感染者。

7月20日至今，南京市累計報告227宗本土確診病例，當中輕型77宗、普通型149宗、重型1宗；揚州市累計報告162宗本土確診病例，當中輕型58宗、普通型93宗、重型9宗、危重型2宗。2020年1月22日至昨日，全省累計報告1166宗確診病例，包括132宗境外輸入。

揚州市報告新增的本土病例佔最多。圖為昨日揚州市民戴着口罩在邗江區一家超市購物。（新華社）

全國方面，昨日新增85宗確診病例，包括62宗本土病例（江蘇40宗，湖南9宗，北京、山東、河南、雲南各3宗，湖北1宗），23宗境外輸入病例（上海9宗，雲南8宗，福建3宗，廣東2宗，山東1宗）；無新增死亡病例；上海新增2宗境外輸入疑似病例。

目前，各地有705宗境外輸入確診病例，包括11宗重症病例，現有2宗疑似病例。累計7552宗確診病例，累計6847宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨日24時，內地現有1285宗確診病例，包括26宗重症病例，累計87453宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計報告93374宗確診病例，現有2宗疑似病例。累計追蹤到1111137名密切接觸者，尚有37990名密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增54宗無症狀感染者，包括32宗本土（河南22宗，湖南7宗，山東2宗，重慶1宗）及22宗境外輸入；當日1宗轉為確診病例，為境外輸入；當日11宗解除醫學觀察，均為境外輸入；尚有527宗無症狀感染者在醫學觀察，包括377宗境外輸入。