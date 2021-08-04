新冠肺炎｜疫情防控不力　張家界18名公職人員遭追責問責

近日，中國各地疫情四起，地方官員頻頻被問責。湖南省張家界市紀委8月4日凌晨的最新通報顯示，因防疫不力，18名公職人員被追責問責。



張家界魅力湘西劇場爆疫，觀眾被歸為高風險人群。（影片截圖）

繼江蘇省會南京後，湖南省張家界市也成為新冠肺炎疫情傳播中心。7月22日魅力湘西劇場的一場演出，來自各地的2,000多名觀眾列入到高風險人群中，而且陸續還有多人證實確診，疫情也迅速擴散到中國多個省市。

張家界市所有景區從7月30日關閉並進行全員核酸檢測。自8月1日起，張家界市全面封城，小區採取了封閉式管理，人員不得進出，民眾統一購買、配送生活物資。所有交通工具暫停營運。

由於防疫不力，張家界市18名公職人員被追責問責，其中包括永定區委書記朱法棟、永定區代理區長王學軍等。

有網友評論稱，「張家界真倒楣，自從發現疫情後反應很迅速了，景區關閉，老百姓自覺蹲家，大街空無一人，鄉下所有小路封閉，全員核酸，本來一個18線的小城市經濟不發達，醫療不發達，核酸人員都緊急召集有相關專業的志願者，基層黨員幹部幾乎所有相關公職人員熬夜輪流幹活還得戰戰兢兢擔心飯碗。」

也有網友認為：「張家界市被追責的官員職務並不高，處罰也不重。這只是做做樣子，糊弄老百姓，並沒有動真格的。」

值得一提的是，在中國多地爆發疫情後，專司處置中共官員的中紀委網站也罕見發文，強調防疫。外界認為，當局可能會以貪腐為由來處罰防疫不力的地方官員。

8月3日，湖南省株洲市市長陽衛國辭職，由現任株洲市副市長陳恢清兼任代理市長。官方未通報陽衛國辭職原因，但株洲市疫情嚴峻，當地已處於「準封城」狀態。

稍早前，8月2日，在疫情急速上升的江蘇省揚州市，市長張寶娟也辭去了職務，已由現任揚州市政府副市長王進健兼任代理市長。

河南鄭州市在經歷洪災之後又爆發疫情，因此7月31日河南鄭州市第六醫院黨委書記馬淑煥、鄭州市衛健委黨組書記、主任付桂榮均被免職。

另外，本輪疫情首個爆發地——南京市祿口機場，其所屬的東部機場集團公司黨委書記、董事長馮軍也早已被停職。