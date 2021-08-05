余英時辭世｜史學大師享年91歲　曾任中大副校長力挺兩岸民主運動

台灣中央研究院發布新聞稿證實，一代史學大師、中研院院士余英時8月1日在美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。

余英時曾在香港讀書、任教，並曾擔任香港新亞書院校長兼香港中文大學副校長。他時常發文評論時政、文化，積極聲援兩岸民主運動及中國人權，包括香港、台灣的公民抗命，他認為中國共產黨將「很快」垮台。



余英時1930年出生於天津，先是師從國學大師錢穆，後赴美國哈佛大學取得博士學位，專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想。台灣中央社報道指，余英時為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為二十一世紀中國史學泰斗。

余英時自稱對政治僅只「遙遠的興趣」，但時常發文評論時政、文化。（中央社）

中研院指出，余英時為全球極具影響力的史學大師，他深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，在當今學界十分罕見，尤其是思想史和文化史方面的研究皆扮演開創性的角色，更提出許多發人深思的議題。

除了學術研究外，中研院表示，余英時也是具社會關懷、維護自由民主價值公眾知識份子，在2014年獲得首屆唐獎漢學獎殊榮後，為鼓勵年輕學人投入人文研究領域，委託中研院歷史語言研究所設置「余英時先生人文研究獎」，提攜後進不遺於力。

中研院說，余英時為美國普林斯敦大學榮譽教授，曾任美國密歇根大學副教授、美國哈佛大學教授，一生也獲頒多項海內外學術榮譽，包含1991年獲台灣行政院文化獎、2004年美國哲學會（American PhilosophicalSociety）院士、2006年美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize）、2014首屆唐獎漢學獎等，並於1974年當選中研院第10屆院士。