台灣與「核威懾」失諸交臂　歷史學者林孝庭談美國「強拆」經過

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-06-10 20:30

6月9日，台灣大學人文社會高等研究院舉辦尖端講座，邀請美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution at Stanford University）研究員暨東亞館藏部主任林孝庭，以「解密史料中的冷戰與中華民國」為題發表演講，以館藏史料揭露罕為人知的冷戰時期兩岸乃至於中美關係史。

台大高研院副院長張登及教授（右）邀請美國史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭（左）演講，張登及表示，高研院相當注重傳統與當代間的聯繫以及促成與科技間的對話，與林孝庭的研究很具相關性。（廖士鋒／多維新聞）

林孝庭首先介紹胡佛檔案館豐富的館藏內容，涵蓋兩蔣日記、以及諸多冷戰前後的國共兩黨要人、美國涉華事務官員等捐贈或託管的日記，這些第一手資料有諸多重要的歷史研究意義。

林孝庭直指，1949年後「中華民國在台灣的歷史，與東亞冷戰密不可分，我們在西方自由陣營裏保有一席之地，慢慢後來也有變化」。對於這段歷史發展，林孝庭以幾個議題作為案例，呈現兩蔣乃至於華府、北京的複雜互動。

這些議題包含金馬外島、第二次台海危機時的兩岸密使、「反攻大陸」政策的台美爭議，乃至於台灣核武研發秘辛，這些議題長年以來都深受輿論關注。以核武研發來説，林孝庭指出，1964年中共核武試爆成功後，台灣相當擔憂美國願不願意為台灣打核戰，因而在1965年於桃園龍潭成立中山科學研究院，希望取得技術迎頭趕上，每年遴選50名優秀軍官到歐美學習，包含日後叛逃的張憲義。

台灣研發核武的速度，在1970年代外交孤立時加速，當時面對美國總統尼克松（Richard Nixon）訪問中國大陸、台灣失去聯合國承認並出現斷交潮，乃至於美國可能放棄台灣，台北的領導人希望能夠創建起「核威嚇」，以防國際局勢或兩岸重大改變時，至少有籌碼，到了1976年台灣甚至被美國中情局（CIA）評估為已經有核試爆的能力。不過面對美中關係正常化的潮流，美國不分黨派決心阻止台北。

而1977年國際原子能總署發現台灣核能所內重水反應爐出現新的轉運口，美國大使立刻施壓蔣經國、提出四大要求：所有核能原料要納入台美雙邊協定；重水反應爐與熱實驗室立即關閉；鈽原料移交美國；台北必須重新調整核能發展計劃。林孝庭特別指出，1977年5月，當美國國安顧問布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）呈給卡特（Jimmy Carter）總統的機密備忘錄中寫到，台灣核能反應爐在美國施壓下已關閉，卡特看到後在旁批註了「Good」，林孝庭感嘆，「我看到非常感慨，反映台灣的外交現實」。

而對於1980年代台灣核武研發進展，林孝庭則從郝柏村日記與英國外交部檔案中，爬梳當時台灣不依不撓持續謀求相關精密儀器與研發的過程，尤其是台灣中科院為了避開美國而向英國公司買精密儀器，卻屢屢遭到英國外交部否決。

儘管如此，從郝柏村日記所述，1986年台灣已具備在短時間內製造出核武的能力，直到1988年核能所副所長張憲義在講蔣經國猝逝前日叛逃美國，才又被拆毀所有製造設備。至於蔣經國吐血猝逝與其是否有關，林孝庭表示目前沒有跡象顯示兩者之間有沒有關聯。繼任台灣總統的李登輝，由於不了解這段發展，也只能接受美國強硬拆除。

台前行政院長郝柏村（左）日記透露，1986年台灣已具備短時間內製造核武的能力，此時距離張憲義叛逃事件已不到兩年。（中央社）

除了外島與軍事，在外交上伴隨着中蘇共交惡，兩蔣父子也曾經有過「蘇聯牌」的運用，甚至蘇聯與台灣雙方曾在墨西哥展開大使級會談，幾可比照美國與中國大陸的華沙大使級會談，而林孝庭還從檔案中發現，1967年台灣跟蘇聯甚至已經討論如何進行「倒毛」合作，蘇聯國安會（KGB）特務路易斯（Victor Louis）在台灣的訪問與聯繫更成為美方關注的焦點。

而台灣整個1970年代是蔣經國時代，但是美國對其的猜疑也始終揮之不去，加上台美關係在當時美國對華政策改變的格局下有所變動，台北政府也從正統地位逐漸變成蔣經國所謂的「側室」。林孝庭表示，蔣經國痛恨美國與外交困境乃是息息相關，而蔣經國被迫必須面對中華民國的內容轉變，務實面對「秋海棠中華民國」變成只有台澎金馬的「海島中華民國」。

林孝庭認為，1949年以後的台灣歷史，很多過去認為是定論之處，未來還是有有拓展空間。他以「歷史的縫隙」稱呼這種情況，看似一片光滑的石頭，你以為是光滑，但是用放大鏡去看的話，會有很多小的裂縫，不應繼續被埋沒跟忽略。至於時間上，他也認為很多東西可以橫跨1949年來去關注歷史延續性，利用新的資料，從比較大的國際關係脈絡與格局，看待這段歷史。