余英時逝世｜曾在港任教及聲援佔中　多間內媒報道訃聞網民亦悼念

台灣中央研究院周四（5日）證實，著名歷史學家余英時於美東時間2021年8月1日凌晨去世，已下葬於普林斯頓他父母的墓旁。余英時與香港有深厚的淵源，他曾畢業於新亞書院，並在本港小學任教兩年，亦曾擔任新亞書院院長兼香港中文大學副校長。

雖然余英時生前曾大力批判中共體制，也力挺香港「佔中」和台灣太陽花等民主運動，但內地多間傳媒仍廣泛報道其逝世消息，網民亦齊聲悼念他「先生千古」、「巨星隕落」、「一路走好」。



內媒報道史學貢獻 避談其政治觀點

余英時逝世後，《澎湃新聞》、《新京報》、《南都周刊》、《鳳凰網》等多間內地傳媒發布消息，引起網民齊聲悼念。更有微博網民放出余英時年輕時的照片，稱讚「好帥哦」、「年青的時候真帥氣，年長後也很是儒雅」。還有人讚賞他在文史領域的貢獻：「他是中華文化中，少有的能稱作頂天立地的人的」。

雖然內媒報道都沒有提及余英時的政治觀點，但有網民在哀悼時則提到：「很多良知很多真實只有在現實中才能看到才能感知，論文里是找不到的」、「珍稀的道德直覺」、「其他學者留下來的無非是思想與觀念，而余先生留下來的，是道統」、「剛剛還在書城搜他的書，發現還沒解封」。

但也有人直批「在海外以反共反毛著稱，頗為刻毒，此行當去拔舌地獄？」、「反動派一直沒變，只是內部有些大佬昏頭把這個詞抹掉了，給他們都按個愛國華僑華裔帽子，就以為都是他的知心朋友」。

與香港淵源深厚 新亞書院首屆畢業生

綜合中大展覽廳及中央研究院資料，師從國學大師錢穆的余英時，1930年在天津出世，1950年入讀新亞書院，1952年畢業，成為新亞書院第一屆畢業生。余在1973年於香港中文大學擔任新亞書院院長，兼任大學副校長，兩年後重回哈佛任教；1974年膺選為台灣中央研究院院士，1978年獲中大頒發榮譽博士學位。

他數年前出版《余英時回憶錄》中，全書五個章節中有一章是《香港與新亞書院》。書中他介紹自己當年為與家人團聚，由內地來到英殖時期的香港，入讀新亞書院，成為國學大師錢穆的學生，又形容上世紀香港在東西思潮夾擊下，是最自由的社會。

余英時著作。（賴家俊攝）

余英時在港的兩年研究生時期，奠下往後學術路向。他當時閱讀不少史學著作，亦接觸到有「第三勢力」之稱的反共刊物，如《民主評論》、《自由中國》、《人生》、《自由陣線》以及《祖國周刊》等。他在回憶錄中形容是開拓眼界，修正、深化了之前對民主與科學的認識。

2013年7月1日，余英時談香港佔領中環運動，表示中共對付香港普選的另一策略是將它轉化為變相的一黨專政，正是在這種極端不公平的情況下，香港才出現了「公民抗命」、「佔領中環」的大運動。他又支持爭取特首普選，認為人權、自由、生命尊嚴等等核心價值，都必須在過了公平普選這一關之後才能有著落，並認為在缺乏任何其他有效途徑的情況之下，公民抗命、佔領中環無疑是爭取普選的最重要的手段。

2014年10月10日，傳出余英時作品在中國各地遭官方全面封殺下架。不過，10月15日，《環球時報》報道稱，多間書店店員表示書店並沒有接到下架的通知。