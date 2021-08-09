中國軍事｜殲20現身江蘇啟東上空　網傳大仰角翻轉飛行片段

中國殲-20戰機在江蘇啟東上空翻轉飛行的畫面曝光，引發外界關注。



綜合媒體8月6日報道，殲-20自2011年首次公開試飛至今就一直受到高度關注。中共建黨百年大慶上，15架殲-20戰機同時飛越天安門廣場上空，這也是殲-20首次在公開場合出現超過10架規模的情況。

8月5日網傳的一則視頻顯示，殲-20在某城市上空翻轉飛行。有爆料稱，視頻拍攝地點為江蘇啟東，附近居民聽到戰機聲音並拍攝畫面。

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在列裝解放軍空軍多支部隊後，殲-20近段時間便頻繁出鏡。一位解放軍消息人士說，目前中方至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。而這其中包括在內蒙和河北的兩座訓練基地，以及東部和北部戰區的兩支航空旅。

此前6月27日，官方央視報道了裝備殲-20的「王海大隊」最新畫面。

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同日，央視國防軍事頻道還曝光了一組殲-20與壯美紅日的同框照。

7月31日，央視軍事官方微博發布殲-20，運-20和直-20戰機的視頻，被指「20」戰機家族集體亮相引發關注。

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此外，對於殲-20數量，有專家指出，中共建黨百年大慶上，15架殲20戰鬥機同時亮相意味着殲20戰機的生產技術已經非常成熟，完全可以大規模列裝部隊，全面提升部隊的空中遠程打擊和防禦能力。

殲20地面震撼照曝光（請點擊瀏覽大圖）：

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考慮到目前解放軍已經有兩大戰區中都裝備了殲-20戰鬥機。未來還需要滿足其他戰區的航空裝備需求，那麼殲-20戰鬥機的最終裝備數量將會超過400架的規模。如果再加上訓練基地以及後續改進型號，那麼這個數字完全有機會超過500。