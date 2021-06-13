中共建黨百年｜慶典在即加緊演練　網傳殲20、直10及直19綵排照片

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-06-13 12:30

中共建黨百年慶典在即，北京天安門舉行大慶首次綜合演練，殲-20等多型軍機演練現場畫面曝光。

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官方新華社6月13日報道稱，6月12日21時至6月13日凌晨，慶祝中共成立100周年大會首次綜合演練舉行，1.4萬餘人參加演練及現場保障工作。

此次重點演練了聯合軍樂團、合唱團、國旗護衞隊、禮炮鳴放隊和志願者等人員的活動流程和集結疏散，組織醫療救護、消防應急、音響保障等專業隊伍開展應急演練。

同時，中國網絡公開的照片顯示，直升機集羣編隊擺出多種造型及殲-20戰鬥機編隊進行空中演練。

中南海方面此前在3月23日對外宣佈，將以「中共中央」名義，舉行慶祝大會，中共總書記習近平將發表講話。

而此前網民拍到包括直-19武裝直升機、直-10武裝直升機、殲-20第五代隱身戰機為中共建黨百年慶祝活動做準備，其中中國空軍航空兵飛行員臂章顯示有建黨100周年慶祝表演」字樣。

消息指，中國軍隊將出動直-10、直-18、直-20直升機，殲-20隱身戰機參與表演。

自中共總書記習近平上台以來，其主導的大閲兵有2015年抗戰勝利日大閲兵、2017年解放軍建軍朱日和沙場點兵、2018年南海大閲兵、2019年青島閲兵、2019年國慶大閲兵。