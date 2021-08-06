新冠肺炎｜昨增多達80宗本土病例　揚州佔58宗「打牌群組」續擴大

內地新冠肺炎疫情反彈未見緩和跡像，國家衛健委最新通報，內地在周四（6日）新增124宗確診病例，其中多達80宗為本土病例，境外輸入病例則有44宗。

新增本土病例佔最多仍是江蘇省，有61宗，其餘則在湖南、湖北、內蒙古、河南、海南及雲南，都是個位數。



新增的80宗本土病例，江蘇有61宗、湖南有9宗、湖北有6宗、內蒙古、河南、海南、雲南各有1宗。至於無症狀感染者方面，當天共58宗，本土的部分分別是湖北12宗、河南8宗、湖南1宗，境外輸入則有37宗。

江蘇省是內地新一輪疫情的「重災區」，新增的61宗本土病例中，南京市有1宗，揚州有58宗，淮安市有2宗，病情為22宗為輕型，36宗為普通型，3宗為重型。自7月20日至今，南京市已累計報告228宗本土確診病例，揚州市亦累計報告有220宗。

值得一提是，江蘇本地及其他省區市的疫情，大多數都源先南京祿口機場疫情，在揚州更因「棋牌室群組」導致進一步惡化。揚州首宗確診病例在7月21日從南京來到揚州親戚家中，不但未按規定報告南京旅居史，更在7月21日至24日期間，每天前往一間棋牌室打牌。首宗確診病例出現後，涉事棋牌室及其他有關連的棋牌室，隨後不斷發現有新病例。據介紹，內地現時的中高風險地區為「7+185」，大部分都位於江蘇省。