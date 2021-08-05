河南疫情｜6日內已報告114宗本土個案　分析指最快11天後控制

新冠Delta變異病毒席捲內地。據河南衛健委消息，2021年8月4日0時-24時，河南省新增3宗本土確診病例（均在鄭州市）及22宗本土無症狀感染者（鄭州市21宗、駐馬店市1宗）。自7月31日起，河南省已累計報告114宗本土個案，包括20宗確診病例及94宗無症狀感染者。

有大學利用預測系統分析出，河南省本輪疫情最快將於11天後的8月16日左右獲得控制。



在河南省此次疫情的重災區鄭州市，當地疫情防控新聞發布會通報，鄭州此輪疫情自7月30日發現首宗無症狀感染者以來，截至8月4日晚上6時，累計有101人感染新冠病毒，其中確診病例16宗，無症狀感染者85宗。

分析指河南本輪疫情最快在8月16日得到控制。（蘭州大學《新冠肺炎疫情全球預測系統》）

蘭州大學《新冠肺炎疫情全球預測系統》預測結果指出，在當前二級響應措施下，河南省本輪疫情預計將於8月16日左右得到控制，累計確診病例數預計約150-180人；若採取三級響應措施，本輪疫情預計在8月18日左右得到控制，累計確診病例數或將達到267人左右。

此前，蘭州大學《新冠肺炎疫情全球預測系統》曾於7月28日預測，在當前政府採取及時、有效的防控措施下（二級管控），江蘇省本輪疫情單日新增確診病例數預計於7月28日前後達到峰值42人左右，本輪疫情將於8月12日左右得到有效控制，累計確診病例數預計約425人；若採取三級管控措施，江蘇省本輪疫情單日新增確診病例數預計於7月30日前後達到峰值49人左右，本輪疫情預計在8月16日左右得到控制，累計確診病例數或將達到606人左右。