Delta｜多公司展研發針對變異株疫苗　科興將提交申請緊急使用

新冠病毒Delta變異株自2020年在印度出現後，已經蔓延至全球逾130個國家和地區，亦是今波內地疫情的罪魁禍首。

周四（5日），科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東表示，科興近期將向各國藥監局提交針對Gamma變異株及Delta變異株的克爾來福新冠疫苗的臨床研究及緊急使用申請。



Delta變異株自2020年在印度出現後，已經蔓延至全球逾130個國家和地區。（新華社）

據《第一財經》報道，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華5日表示，Delta變異株目前已經成為全球新冠大流行的主要病毒株，具有傳播速度快、體內複製快、轉陰時間長。而通過研究及實踐表明，現時的疫情防控措施仍對Delta變異株有效。

此外，現有的新冠疫苗亦對Delta變異株有良好的預防及保護作用。根據斯里蘭卡一間研究機構發布的報告顯示，在完成接種兩劑中國生物新冠疫苗後，對Delta變異株仍有68%的保護率。

但Delta變異株對全球多國造成的突破性感染個案依然不容忽視。美國疾病控制與預防中心的一份報告表示，Delta變異株病毒感染導致接種與未接種疫苗的人群中，有同樣高的病毒載量。

因此，研製可以更好應對變異病毒株的新冠疫苗，亦成為疫苗研發工作的中共要任務。科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東表示，科興中維於2020年12月分離出Gamma變異毒株；今年4月分離出Delta變異株，並投入研究新冠滅活疫苗換毒株行動，將向各國藥監局提交針對Gamma株的克爾來福®和Delta株的克爾來福®的臨床研究及緊急使用申請。

河北邯鄲啟動12至17歲人群新冠疫苗接種工作。（新華社）

尹衛東又指，科興中維有充足的生產能力提供不同種類的新冠滅活疫苗。

至於中國生物技術股份有限公司，亦針對多種變異毒株進行滅活疫苗的研發推進。據了解，中生集團對於Beta變異株的滅活疫苗研發正在進行中，目前處於動物實驗階段。而對於Delta變異株的滅活疫苗也在開發中。

此外，康泰生物公司亦於5日發布消息稱，公司針對新冠病毒變異株的疫苗研發項目取得重要進展，已經成功分離出多株德爾塔變異株單克隆毒種。