新冠疫苗｜深圳開放12歲以上人士接種　港澳台青年可自行預約

深圳市今日（29日）起開始為12至17歲人士接種新冠疫苗，目標對象分為內地在校學生、內地非在校人士、港澳台籍和外籍人士。合資格人士接種時須提供監護人簽字的知情同意書，以及父母其中一人的姓名和身份證號碼，並由學校工作人員或監護人現場全程陪同。



《深圳晚報》報道，居住於深圳的12至17歲人士，包括港澳台籍、跨境學生可接種新冠疫苗，但各對象的接種安排各異。內地在校學生採取集中接種為主、個人預約接種為輔的接種方式，由教育、人社部門負責組織，以學校為單位安排學生接種疫苗。

全市統一設立學生接種專場：15至17歲學生第一劑接種專場時間為7月30至31日；15至17歲學生第二劑和12至14歲學生第一劑接種專場時間為8月21至23日；12至14歲學生第二劑接種專場時間為9月18至19日。

7月29日，深圳市開始為12至17歲人士接種新冠疫苗。圖為北京市學生排隊等候接種疫苗。（新華社）

深圳市各指定新冠疫苗接種單位，自今日起開放予15至17歲人士預約，8月1日起開放12至14歲人士預約。非在校人群以及未能在學生專場接種的學生，可透過「深圳衛健委」、「深圳疾控」、「健康深圳」的微信公眾號預約接種。

港澳台籍12至17歲學生，和非在校的目標對象，只能透過學校或自行在「健康深圳」微信公眾號預約，並到指定的地點接種新冠疫苗。此外，18歲以下外籍人士料於9月可接種新冠疫苗，具體時間以廣東省公布為準。

目前，12至17歲人士接種的疫苗分別為國藥及科興研製的新冠滅活疫苗。合資格人士接種時需攜帶身份證或戶口本（二選一）、預防接種證（如有需提供）等相關證件；學生需攜帶學生證或學籍證明材料，並提供監護人簽字的知情同意書，和父母至少一方的姓名及身份證號碼，需由學校工作人員或監護人現場全程陪同，並需向接種工作人員如實提供本人健康狀況和接種禁忌等信息。