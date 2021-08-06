廣東4歲女童泳池遇溺瘋狂掙扎求生　媽媽埋頭吃飯盒發現時已溺斃

廣東省揭陽市一名4歲女童日前被母親帶到游泳池玩水，但不小心套著泳圈栽倒在水中，拚命掙扎了一分多鐘後溺斃。最扯的是，女童溺水的同時，她的母親及阿姨就在旁邊，阿姨還曾走到泳池旁抱另一名孩子，完全沒發現，導致慘案發生。



根據陸媒報導，女童3日被母親及阿姨帶到一間兒童游泳館玩水，由母親幫忙套上了游泳圈，放入泳池游泳。但將女童放入泳池之後，母親就沒有在理會，而是拿起了一個便當埋頭猛吃，並一邊與正在幫另名孩子換衣服的阿姨聊天。不料，女童進入泳池沒多久就突然「栽倒」，整個上半身、口鼻都浸入水中，瘋狂在水中掙扎，卻因為身上套著游泳圈，根本翻不過身。

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誇張的是，一旁的兩名大人完全沒發現女童溺水，母親從頭到尾埋頭吃便當，阿姨曾走到泳池旁抱另一名孩子，竟也沒發現異狀，還繼續轉身聊天，最終導致女童身亡。

報導提到，事發地爲自助式游泳館，遊泳館內貼有告示，要求監護人需在店內全程陪同照看孩子。

當地警方表示，初步調查顯示，這是一起事故，最終女童沒有獲救，具體情況還在調查中。

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