美國新澤西離奇慘案　祖父媳婦及8歲女童一同溺斃於家中泳池

美國新澤西州22日發生祖孫三代3人死於新家後院游泳池的慘案，死因經判定均為意外溺斃。當地媒體事後披露，3名死者其實都不會游泳。

CNN報道，事件發生在新澤西州東布朗士維克（East Brunswick, N.J.），3名死者都是20天前才搬過來的巴特爾一家，其中2人是62歲的祖父巴拉特（Bharat Patel）和33歲的兒媳妮莎（Nisha Patel）。8歲死者身分未公開，但鄰居指是孫女莎琪（Sacchi Patel）。

消息人士向NBC New York透露，一開始是莎琪踏進1.8至2.1米深的地上泳池深水區，她的阿姨立刻大聲呼救。巴拉特先跳進泳池，卻因不會游泳而陷入困境。也不會游泳的妮莎跟著跳入池中試圖救人，但隨即開始掙扎。一直試着求救的阿姨最後進到泳池，才成功拉到已經溺水的莎琪。

警方表示，他們在案發當天下午4時15分接獲鄰居報案，聲稱聽到尖叫聲，一抵達巴特爾一家就發現泳池內的3人都已沒有反應。儘管3人被救出後有實施心肺復甦術，但還是宣告當場死亡。

一位鄰居表示，這是巴特爾一家首次購屋，曾聽巴拉特說他們剛找人把後院游泳池修好，22日可能是他們第一次使用泳池。另一位鄰居則在案發後不久目擊水電工的貨車，一度懷疑是漏電釀禍，否則不可能3人都溺斃於地上泳池，但警方證實水電工是他們請來協助釐清案情，法醫也排除死因和漏電有關，全案目前仍在調查之中。

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