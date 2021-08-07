重慶大學女副教授墮亡遺書舉報高層　校方：性格敏感誤解同事交流

清華大學女博士、重慶大學女副教授董玲墮樓身亡，並留有遺書舉報多名學校高層濫權、貪污等，引發輿論關注。

重慶大學事後發出調查情況通報，指沒有發現問題，又稱董玲性格較敏感，「有時會誤解同事間的正常交流」。



董玲在遺書中舉報學校高層濫權、貪污等，引發輿論關注。（微博）

據網上流傳的聊天紀錄截圖顯示，董玲在墮樓前半小時曾在一個有400多名成員的大學人文社科工作群中發出其手寫遺書。董玲在遺書中稱被該校馬克思主義學院黨委書記羅滌、副教授陳飛與楊華等人逼迫跳樓，並逐一指控他們涉嫌濫權、貪污、搞小圈子等。此外，董玲更點名大學宣傳部部長兼新聞文化中心主任楊清明「縱子行兇」，又長期監控她的私生活。

重慶大學在調查情況通報中則指，經公安機關現場勘查、物證檢驗、調查走訪、調取監控等，認定董玲是自主高墜，排除刑事案件。針對董玲所反映的問題，通報稱專項工作組通過談話、查閲調閲資料、提取有關憑證等方式展開核查，未發現問題。此外，今年上半年學校有巡察董玲所在學院，並與學院教職工逐一談話，當時董玲及學院其他人均沒有反映相關問題。

董玲是重慶大學的副教授。（微博）

通報提到，董玲經歷離異後，情緒受影響，且平時與人交往較少，性格敏感，「有時會誤解同事間的正常交流」。通報有特別解釋董玲控訴被監控私生活一事，「還曾懷疑過正常安裝網線的師傅在其家中安裝了監控器」。