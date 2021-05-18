撰文： 孫瀾 最後更新日期： 2021-05-18 16:56

「真相、真相、真相……」這是上周三（5月12日）晚間聚集在四川成都49中門口的民眾所喊的口號。5月9日，就讀於成都49中的高二學生林某某在該校墮樓身亡，其母不認可官方的調查結果，通過社交媒體發聲而引發廣泛關注，令事件成為公共事件，一些尋求真相的民眾參與其中，甚至讓事件險些演變成群體事件。

上周四（5月13日）凌晨，國家級媒體新華社、央視，以及四川當地媒體公布了大量與事件有關的細節，詳細還原事件真相：死者輕生前曾割腕，最終墮樓身亡，排除刑事案件的可能。一位17歲的花季少年，用這樣的方式結束自己的生命，確實讓人惋惜，其父母所要面對的痛楚也很容易讓人感同身受。

在這宗事件中，死者母親在上周一（5月10日）透過社交媒體曝光其子在學校從樓道墮落身亡，但學校拒絕家長進入學校，並且不提供監控等資訊，甚至公開說「水很深」。

官方「排除刑事案件」

上周二（5月11日）凌晨，成都成華教育局官方微博發布通報稱，經公安機關現場勘驗、法醫檢驗、調閱監控、全面調查後認定：屍體損傷符合高墮致死；根據現場攀爬痕迹、足迹和指紋印證，認定高墮屬個人行為；經勘查無他人痕迹物證，排除他人所為。綜上，排除刑事案件。

然而，對此調查結果，死者母親再次在微博發聲稱，對成華區發布的聲明並不認同，認為當中存在很多疑問，並表示會繼續向警方和學校要求他們給出事實的真相，要求見兒子的直接老師和全部監控，會繼續行使自己追究和上訴的權利。

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學者：先求真，後維穩，才有真穩

需要反思的是，人們為什麼不願意相信官方通報？是官方的通報不是事實和真相嗎？ 學校、教育局及警方「缺乏溫度」的官樣回應，以及缺乏成效的溝通，無疑助長了陰謀論的流傳。

浙江大學傳媒與國際文化學院教授杜駿飛在微博上就成都49中學生墮亡事件發文指：「要直面這樣一個事實：民智已開，透明成為剛需；先求真，後維穩，才有真穩。」

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《梳理成都49中學生墮樓事件 真相跑贏洶湧輿情》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

265期《香港01》周報精選內容：

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