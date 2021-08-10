新冠肺炎｜西方籲中國與病毒共存　北大教授：繼續防控，不要中計

內地的新冠肺炎疫情暫時未有受控跡象，Delta變異病毒株已擴散至17個省份。而對於一些西方國家建議中國學會「與病毒共存」、放鬆防疫措施，內地評論家、北京大學中文系教授張頤武發文指，「不要中了西方的連環計」。



張頤武認為，西方國家向中國建議「與病毒共存」是「連環計」。（百度百科）

文章指，較早前採取「與病毒共存」措施的西方國家，沒有擋住疫情的再度肆虐。最新數據顯示，美國新增確診數平均每天超過10萬宗；英國則「微妙」一點，當地8月7日新增逾2.8萬宗確診，相關死亡人數和住院人數依然在逐步增加。這些國家自己並沒有從「與病毒共存」中獲得經濟社會發展方面的好處，卻向中國宣傳「與病毒共存」，並認為美英抗疫比中國先進有效，「彭博社甚至炮製出『美國抗疫世界第一』的排名」。

文章認為，這些國家的說法充滿矛盾，Delta病毒株傳播速度相當快，卻被用來說明需要放鬆防控，要學會與病毒共存。而在中國這樣的人口大國，很多地方人口密度很大的情況下，「與病毒共存」的嚴重後果不可想像。有西方輿論還認為，中國嚴格抗疫措施「代價高昂」、「對數百萬人工作和生活的影響正在引發警告」，因此它們推導出中國應學會「與病毒共存」。

張頤武表示，中國抗疫，步步都沒有按照西方的模式來做，卻都取得成效。（新華社）

文章表示，「與病毒共存」的說法顯然缺乏任何說服力，就像勸一個考試成績遠勝落後生的優等生，要藉鑑差生的學習方法。這不是為了中國，而是別有深意。這種獻計獻策，類似中國傳統的連環計。《三十六計》中稱「將多兵眾，不可以敵，使其自累，以殺其勢。」意為西方輿論看到中國抗疫的成果顯著，感染數一度歸零，社會恢復正常運轉，經濟等方面的恢復也很快，它們對此很是焦慮。當中國出現一些局部疫情的時候，它們馬上獻上「與病毒共存」的計策，是妄想Delta病毒株能夠在中國繼續肆虐，最好出現大規模感染，乃至疫情失控的情況。

文章強調，一些西方媒體和人士，一方面對中國「獻計獻策」，一方面卻在病毒溯源問題上對中國進行造謠攻擊。這樣「精妙」的連環計，打著關注中國的旗號，其實是希望中國能夠深陷疫情泥潭，如果出現更為嚴重的經濟和社會問題，它們正好可以趁勢得利，奪回在之前抗疫中失掉的優勢。中國抗疫，步步都沒有按照西方的模式來做，卻都取得成效，如今也不能被這些西方輿論忽悠了。