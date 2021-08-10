艾棣維欣DNA疫苗科興滅活疫苗合作臨床試驗　研究「加強劑」效力

國產疫苗企業艾棣維欣日前發布消息，指旗下DNA疫苗已獲准與滅活疫苗科興疫苗開展探索「序貫免疫」（按時間順序）策略臨床試驗，具體共有兩項。

第一項是探索18歲以上健康成年人，在接種滅活疫苗後再接種DNA疫苗作為「加強劑」的效果。第二項則是健康成年人及老年人，在接種不同劑量DNA疫苗後，以滅活疫苗「作為加強劑」的研究。



國產疫苗企業艾棣欣維研發DNA疫苗。（微博）

據此前報道，艾棣維欣DNA疫苗，是艾棣維欣和美國生物製藥公司INOVIO聯合研發，去年7月獲批在中國進入臨床試驗。同年12月，艾棣維欣DNA疫苗在國內正式進入Ⅱ期臨床試驗，與江蘇省疾控中心合作在江蘇省開展。DNA疫苗與mRNA疫苗同屬於核酸疫苗，被稱為「第三代疫苗技術」。DNA疫苗也是中國的五條技術路線之一。相較於mRNA疫苗，DNA疫苗的優勢在於穩定好，室溫下可保持穩定一年以上，在標准冷藏溫度（2-8℃）下保質期可達5年。

艾棣維欣表示，與科興疫苗聯合進行臨床試驗的目的，是要探索受試者在各接種方案下的安全性、體液免疫反應和細胞免疫反應水平等臨床指標。DNA疫苗與滅活疫苗目前已完成的臨床前動物試驗，結果表明「序貫免疫」策略能激發高水平特異性結合抗體、中和抗體，及抗原特異性的細胞免疫反應。

相較於mRNA疫苗，DNA疫苗的優勢在於穩定好，室溫下可保持穩定一年以上，在標准冷藏溫度（2-8℃）下保質期可達5年。（微博）

艾棣維欣創始人兼董事會主席王賓博士表示，不同技術路線疫苗開展「序貫免疫」策略，是疫苗應用領域的一個重要研究方向，為進一步增強各技術路線疫苗的免疫效果提供高效的解決方案。在目前Delta以及其他新冠變種病毒流行的背景下，啟動「序貫免疫」策略的臨床試驗非常有意義，能夠為抵抗後續以變種病毒為主的疫情儲備新的免疫方案及臨床數據。