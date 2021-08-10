不滿允許設立「台灣代表處」違一中原則　中國召回駐立陶宛大使

中國外交部在周二（10日）指，立陶宛宣布允許台灣以「台灣」名義在當地設立代表處，公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。

中國政府對此堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回其駐華大使。

據介紹，現在中國駐立陶宛大使為申知非，自2018年2月起上任。



外交部稱，中方正告立方，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「一個中國」原則是公認的國際關系準則和國際社會普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎，「中國政府和人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。」

外交部表示，敦促立方立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上愈走愈遠；同時也正告台灣當局，台獨是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。

值得一提是，《環球時報》此前曾經介紹，除了任期完成後歸國，大使會在任期期間歸國的原因，其中一種就是派遣國與所駐國之間關係出現緊張，作為抗議施壓手段召回大使，「乃至斷交」。一般來說，任期內召回大使屬於外交活動中的重大事件，除部分不可抗原因外，召回大使通常被解讀為兩國關系係或其國內政治出現非正常狀況。