新冠肺炎｜「口罩防悶神器」可減悶熱感？　內地專家指不建議使用

在新冠疫情籠罩下，佩戴口罩已經成為人們的日常習慣。但在高溫天氣中佩戴口罩又難免會加強「焗促」等不適感。

近日，「口罩防悶神器」（即是固定在口罩內側的支架，可令口罩不與面部貼合）在網購平台走紅。但有內地專家卻表示，「口罩防悶神器」會降低口罩對新冠疫情的防範作用。



近日，「口罩防悶神器」在網購平台走紅。（澎湃新闻）

據了解，在網購平台對「口罩防悶神器」進行檢索，會發現有數百家相關店舖，價錢在兩元（人民幣，下同）至幾百元之間，不僅有成人尺寸，還有兒童產品，有一些的月銷量已經過千，有商家還打上「秒變KN95口罩」的廣告語吸睛。

所謂「口罩防悶神器」，即是製作成口罩形狀的可重複使用的內托支架，材質主要是塑料或矽膠，使用時將它固定在口罩內側，戴上後，口罩便不全貼合著臉，為口罩和口鼻留有空間，可一定程度的緩解炎熱天氣中佩戴口罩的不適感。

有不少消費者表示，「口罩防悶神器」的確可以緩解悶熱、潮濕的情況。但亦有消費者稱，在口罩內加了「口罩防悶神器」後，口罩和面部的貼合會大打折扣，「和口罩不匹配，達不到外科口罩的防護要求。」

對此，廣東省疾控中心表示，不建議使用「口罩防悶神器」，因口罩是預防新冠病毒感染的重要防線，在口罩內添加支架會影響密合性，令防護效果大打折扣，亦就達不到預防細菌及病毒的預期作用。

那麼，對於是否有其它方法減輕佩戴口罩時的焗促感，廣東省疾控中心建議，在居家、戶外、無人聚集且通風良好的情況下可以不戴口罩；可以每隔2-3小時到通風良好的地方除下口罩讓面部透氣。

廣東省疾控中心還強調，在人員密集場所必須佩戴好口罩，且口罩變濕、變髒後要及時更換。