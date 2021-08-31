秦城監獄裏的大佬｜陳良宇：平步青雲一時無兩　獄中仍索紅酒桃仁

上海前市委書記陳良宇是中國改革開放後第二個入刑的政治局委員，也是中共建政以來唯一因貪腐落馬的上海市委書記，在二十一世紀的最初幾年，他可能還是中國最受矚目的政治明星，承載着各界輿論和所有觀察視線的最大期待。

圍繞他的巨大爭議性是顯而易見的。儘管秦城監獄關押着數量眾多的高級官員，但毫無疑問，即便置於今天，陳良宇可能仍是他們中最為特殊的一個。



2008年3月25日，原上海市委書記陳良宇在天津市二中院出庭受審。（中國央視視頻截圖）

陳良宇在獄中的編號是「0702」，07指入獄年份，02表示當年移交秦城監獄的重要嫌犯順序，後來者如薄熙來、周永康等人，其獄中編號均照此規律。據官方「人民網」2014年的一篇綜合報道，陳良宇在秦城監獄中被關押在一個接近20平方米的套間，內有獨立衛生間、坐式馬桶、腳踏式沖水等，牢門為鐵皮包着的木門，門上方及廁所都有「窺孔」，供哨兵24小時監視。其監室內只有一張距地面一尺高的矮牀，室內所有永久性設施都被去掉稜角，打磨成圓形，牆壁也經過特殊處理，以防止犯人自殺。

報道披露，陳良宇在獄中的生活較為規律，同其他重要犯人一樣，可以不穿囚服，因此其多數時間還是穿西裝，但不打領帶，也不可穿皮鞋。每天9點到10點的單獨放風時間，陳良宇通常會從監室門口開始打太極拳，打到放風地的門口再回去，或者散步，也可看報紙及內容受限的電視，或讀讀書、寫材料。「服刑後，陳良宇曾提出用個人的資金改善伙食，並開列所需食品，如紅酒、桃仁等，但遭到拒絕。」

2012年3月14日，時任中國國務院總理温家寶在北京人民大會堂回答記者提問。（新華社）

1985年，陳良宇從上海電器公司往市委老幹部局任職。當時該單位是新設部門，被多數人視為閒差，但陳良宇工作頗盡心。在任老幹部局副局長期間，陳良宇主要分管基建，關於為高幹部解決住房、建活動中心等，陳均竭盡全力，受到從中央各陣線退下來的老幹部們的讚許。而後，也正是因這一股政治能量的堅實推薦，陳良宇被調往上海市黃浦區任區長，由此一路高升。

到2006年於市委書記任上落馬，陳良宇在上海市政壇如魚得水，堪稱春風得意，他在中國經濟最為活躍的改革前沿深度參與管理近20年，取得矚目政績的同時，也助其專橫跋扈的個人特質進一步發展。

據《文匯報》及《中華文摘》2008年披露，陳良宇任職市委書記後，上海媒體經常接到其秘書秦裕或宣傳部門指示，直接為各種關於陳的報道「定篇幅」、「定版位」；因私下較好，儘管時任黃浦區副區長的陳超賢已出現經濟問題，陳良宇仍將其調任長寧區區長；而因其喜歡體育，主政上海後，陳良宇便將他原來的網球教練、一名區級學校的體育老師提拔到市政府辦公廳任職。

審判書顯示，陳良宇為張榮坤獲取10億元社保貸款提供便利，以及低價收購上海城建投資公司持有的滬杭高速公路上海段經營權提供便利，造成國有資產損失3.21億元。他還幫助中國華聞控股有限公司(下稱華聞控股)獲得上海社保的10億元委託貸款。

此外，陳良宇亦被控受賄罪與翫忽職守罪。包括接受港商楊崧才賄賂；安排其妻子黃毅玲掛職領空餉；幫助其弟陳良軍從上海寶山區非法圈地783畝等。最終，陳良宇以受賄罪和濫用職權罪被判處有期徒刑18年。2020年中，一度曾傳陳良宇已經出獄，但隨後又被闢謠。

2008年，上海市市長韓正做政府工作報告，時任上海市委書記是十八大後升任全國政協主席的俞正聲。韓正在報告中沒有迴避陳良宇和社保資金案，他直陳，「特別是陳良宇嚴重違紀問題和社保資金案影響極其惡劣、危害極其巨大、教訓極其深刻，對黨和國家的事業造成了巨大損害，對上海的改革發展造成了嚴重的負面影響，暴露出我們在制度上有缺失、管理上有漏洞、監督上有缺位。」

時過境遷，如今社保基金入市已是常態，養老保險和住房公積金等入市也均有實質性進展，但這一行為在今天的出罪並不能被拿來徹底否定在過去的入罪，法律是演變發展的，雖然在不同時期的具體規定可能相互牴牾，但無礙其特定時空背景下合理性。而陳良宇之所以落罪，挪用社保基金當然是核心，卻也並非全部肇因。