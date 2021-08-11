瑞典愛立信在中國營收受挫　美媒：西方應限制出售奢侈品施壓

外電報道，瑞典電訊設備製造商愛立信在中國的營收出現大幅下降，原因是中國報復瑞典以國家安全為由禁止華為參與瑞典5G建設。

報道稱有美國研究員提議，西方應以限制出售奢侈品來向中國施壓。



據《華爾街日報》報道，美國企業研究所（AEI）的研究員Elisabeth Braw談及有關瑞典政府禁止華為參與當地5G建設，以及愛立信在中國經營受挫等議題時，提出西方要團結阻止來自中國的霸凌並予以回擊，「拿走他們的Prada包包就行。」Braw又稱，瑞典在封殺華為的問題上沒有讓步，導致中國藉機懲罰愛立信，如果西方政府和企業不聯合起來對付中國，所有的西方企業都將受到同樣的懲罰。

中國是全球最大的奢侈品市場。（視覺中國）

Braw進一步解釋，中國是全球最大的奢侈品市場，中國消費者追求CHANEL、卡地亞、愛馬仕和GUCCI等西方品牌，提議這些奢侈品牌可以與本國政府合作，宣布暫時抵制中國市場，「通過聯手合作，西方國家的政府和公司品牌將會讓中國停止霸凌行為。」

報道提到，過去幾年，愛立信在中國的營收佔公司總營收約10%。然而今年第二季財報顯示，愛立信在中國的銷售額從一年前的41億瑞典克朗（約合4.7億美元），下降至15億瑞典克朗（約合1.7億美元），降幅達六成，導致整體銷售額三年來首次出現下降。

據此前消息，瑞典政府在去年10月20日以安全理由，禁止華為和中興等中國企業參與當地5G網絡建設。華為隨後有提起上訴，惟瑞典行政法院在今年6月22日駁回上訴，維持禁令。