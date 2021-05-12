瑞典將華為排除5G建設　中國大使促糾正錯誤決定

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-12 16:58

中國駐瑞典大使桂從友5月11日接受瑞典《快報》記者專訪，提到瑞典將華為排除5G建設的決定，認為是政治決定，把雙方正常經貿合作泛政治化、泛安全化、泛意識形態化，表明中方堅決反對。

關於中瑞兩國關係，桂從友表示，近幾年來，瑞方一些政客和媒體人士抱着冷戰思維和意識形態偏見，惡意發表攻擊、抹黑中國共產黨、中國政府和中國人民的言論，並圍繞涉華問題製造一系列謊言、謠言，粗暴干涉中國內政，粗暴干涉中國司法主權，嚴重干擾中瑞友好合作關係健康發展。

關於瑞方對一些問題與中方持不同觀點，桂從友表示，雙方有不同的觀點、看法很正常，我們願意與瑞方人士就不同的觀點、看法開展對話、溝通、交流。一時達不成共識就先擱置分歧，聚焦共識，推動兩國關係向前發展。

關於如何看待瑞典將華為排除出5G建設之外和愛立信在華發展問題，桂從友表示，瑞典禁華為令不是基於事實，沒有任何法律和事實依據，是個政治決定，把雙方正常經貿合作泛政治化、泛安全化、泛意識形態化，中方堅決反對。

桂從友指，希望瑞方本着公開、公平、公正、透明的市場競爭和開放原則，盡快糾正錯誤決定，為中國企業在瑞典正常、合法經營提供應有的營商環境。愛立信在華經營狀況要由中國市場和消費者來決定。

圖為2020年7日14日，英國雷丁的華為總部。（路透社）

中國電信、聯通、移動、廣電四大電信運營商近期組織5G設備測試，除華為、中興、諾基亞外，來自瑞典的電信設備供應商愛立信也參與其中。有消息人士10日獨家向《環球時報》記者透露，考慮到瑞典方面此前以「莫須有」的罪名，濫用國家力量將華為等中國企業排除出5G建設市場，中方允許愛立信參加測試，只是給一個「面試」機會，並不代表「錄用」，形容或許是「瑞方懸崖勒馬的最後機會」。