中印會談後印度邊境增兵　解放軍實戰演練應對武裝人員抵邊

中印邊境爭端持續。7月31日，中印舉行第十二輪軍長級會談，雙方同意繼續努力，確保中印邊界西段實控線地區局勢穩定。

惟印度傳媒報道，中印部隊於8月4日至5日在「拉達克地區」東部脱離接觸後，該地區的尼奧馬高級着陸場「仍然繁忙」。

央視軍事昨日（10日）報道，新疆邊防官兵實戰演練，應對武裝人員抵邊。此舉被指是警示意味濃。



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8月2日，中國國防部發布中印第十二輪軍長級會談聯合新聞稿，提到中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會晤點印方一側舉行第十二輪軍長級會談。雙方繼續就推動中印邊界西段實控線地區一線部隊脱離接觸坦誠、深入地交換意見。雙方同意此輪會談具有建設性，進一步增進了相互理解。雙方同意根據雙邊協議協定保持談判對話勢頭，盡快解決剩餘問題。

然而，雙方同意從邊界地區撤離後，印度被曝仍在向邊境增兵，以應對突發局勢。印媒《今日印度》（Indiatoday）8月8日報道稱，中印部隊於8月4日至5日在「拉達克地區」東部脱離接觸後，該地區的尼奧馬高級着陸場（Nyoma Advanced Landing Ground ，ALG）「仍然繁忙」。據了解，尼奧馬高級着陸場是離「拉達克地區」中印實控線最近的空軍基地。

報道稱，即使兩國軍隊已經從持續了一年多的邊境衝突摩擦點撤出，印度空軍的「奇努克」和「阿帕奇」直升機仍在該着陸場不停飛行，以協助印度向中印邊境部署士兵。直升機部署在地面部隊行動的地區附近，以便向拉達克地區東部的印度陸軍人員提供空中支持。印度空軍正密切監控實控線的摩擦點，印度武裝部隊已準備好應對任何突發事件。

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