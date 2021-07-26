中印衝突｜紅箭-12反坦克導彈進駐西藏　具防空能力可擊落直升機

中國紅箭-12反坦克導彈部署高原，該型導彈性能強大，可對付武裝直升機、坦克、固定工事，對印軍構成威脅。



解放軍西藏軍區微信公號7月22日報道稱，西藏軍區官兵在軍事鬥爭實踐中鍛造打贏能力，並公開該軍區演習照片。照片顯示，西藏軍區某旅已裝備紅箭-12。

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這是解放軍首次確認列裝紅箭-12反坦克導彈。紅箭-12是中國北方工業公司研製出的一種單兵反坦克導彈，屬於第三代反坦克導彈系統，具備發射後不管、俯衝攻頂、威力大、全天候作戰等優點。

紅箭-12也是對付坦克、固定工事和低空飛行目標的一款「大殺器」。紅箭-12最早於2014年對外亮相。紅箭-12的破甲威力比美國標槍導彈大得多，紅箭-12的彈徑為135毫米，而標槍的彈徑只有114毫米。

紅箭-12採用了獨特的鉭製藥型罩破甲戰鬥部，可擊穿1,100毫米均質鋼裝甲。由於其打擊裝甲目標的方式主要為攻頂打擊，而坦克頂部的裝甲是最薄弱的，因此擊中基本就代表消滅目標。正因這一特點，外界分析指出，若紅箭-12應用於中印邊境局勢中，印軍坦克恐無招架之力，印軍任意一款包括坦克在內的裝甲車都將被擊中、摧毀。

此外，紅箭-12在防務展上的說明裏明確提到，該彈還擁有防空能力，能打擊低空飛行的敵軍直升機。

《簡氏防務周刊》還曾報道指出，紅箭-12反坦克導彈具備「發射後不管」能力，配備自動製導部件，而且由於發射系統非常輕便，能夠在建築物和碉堡內發射。

當前中印邊境局勢下，紅箭-12此次部署的消息引發外界關注。但事實上，除紅箭-12外，中國軍方亦部署其他高性能武器，包括15式輕型坦克、紅旗-16野戰防空導彈、07式300毫米遠程火箭炮、直-20直升機、新型遠程火箭炮、新型122毫米卡車炮以及08式步兵戰車等。