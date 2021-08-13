中印衝突｜網上再傳兩軍打鬥片段　新華社：增援隊伍擊潰印軍

中印邊境摩擦於2020年6月達到高峰，雙方軍人在加勒萬河谷及班公湖爆發衝突的視頻再曝光。



印度國防部8月6日發表聲明稱，在中印第12輪軍長級會談中，雙方就解決中印邊境西段實際控制線軍隊脱離接觸相關剩餘問題，進行了坦誠和深入的交換意見。作為會議的結果，雙方同意在高格拉地區脱離接觸。自2020年5月以來，該地區的軍隊一直處於對峙狀態。

儘管中印局勢目前緩和，但此前2020年6月的加勒萬河谷衝突持續受到關注。8月12日，網絡曝光的視頻顯示，中印兩軍在加勒萬河谷持鐵棍等武器對峙。互擲石塊，解放軍軍人在河谷冰河口驅趕印軍軍人。

+ 6

另外，視頻中的班公湖對峙畫面顯示，雙方在湖上打鬥。而在陸地時，解放軍軍人佔領高地，與印軍互扔石塊。

官媒新華網早前披露，在加勒萬河谷衝突中，解放軍營長陳紅軍，士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉陣亡。

此前中印加勒萬河谷衝突的視頻流傳（點擊大圖瀏覽）：

+ 1

其中，王焯冉在渡河前出支援途中，救助隊友時死亡。祁發寶是某邊防團團長，在衝突中受重傷；死亡的陳紅軍是某機步營營長，死亡的陳祥榕、肖思遠、王焯冉是士兵。

新華網透露，2020年4月，印軍違反協定，在加勒萬河谷地區抵邊越線修建道路、橋樑等設施，挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀，甚至暴力攻擊解放軍前往現地交涉官兵。

報道稱，2020年6月，印軍違背與解放軍達成的共識，越線搭建帳篷，按照約定，祁發寶僅帶着幾名官兵，蹚過河交涉。但印軍被指預謀潛藏、調動大量兵力，試圖憑藉人多勢眾令解放軍退讓。

中國軍方此前證實4名解放軍官兵在衝突中死亡（點擊大圖瀏覽）：

+ 3

衝突中，印軍用鋼管、棍棒、石頭髮起攻擊，並重點攻擊身為團長的祁發寶。隨後，陳紅軍帶人救下祁發寶，增援隊伍將印軍「擊潰驅離，取得重大勝利，印軍潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出慘重代價」。

報道最後稱，「祁發寶左前額骨破裂，傷口十幾釐米長。王焯冉則在渡河時，一隻腳被卡在巨石縫中，在死亡前將3名隊友推上岸。」

中國定性中印衝突取得重大勝利，得益於解放軍擁有較強的軍事實力（點擊大圖瀏覽）：