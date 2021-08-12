中印衝突｜解放軍營長陳紅軍陣亡細節披露　妻子憶述兩人過往經歷

中印邊境加勒萬河谷去年發生兩軍衝突事件，中方公布4名年輕解放軍陣亡。其中解放軍營長陳紅軍在妻子有孕、孩子未出世前就陣亡，令人惋惜。近日，《解放軍報》刊登陳紅軍妻子肖嵌文關於兩人的回憶，引發感慨。



+ 1

周一（9日），《解放軍報》刊登肖嵌文關於與丈夫陳紅軍生前的回憶《山遠天高長相憶》。據肖嵌文回憶，她與陳紅軍兩人畢業於同一間大學，2014年通過朋友介紹相識。交往後，陳紅軍守衛邊防，肖嵌文則進修碩士學位。

據文字透露，在肖嵌文報考碩士期間，陳紅軍包攬了肖嵌文的吃住，並每日檢查其學習情況，在通過考試後，兩人於2016年步入婚姻殿堂。在研究生學習期間，兩人亦一直關係穩定。

2020年初，陳紅軍與肖嵌文有了孩子，當得知此消息時，陳紅軍已回到部隊，到2020年6月，陳紅軍在中印邊境加勒萬河谷衝突中陣亡，最終未能見到自己還未出世的孩子。

中國軍方8月初再公布加勒萬河谷衝突最新解密的畫面：

+ 1

據肖嵌文回憶，在陳紅軍陣亡4個月後，2020年10月25日，兩人的兒子出生。當天正好是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年紀念日。

「作為紅軍的愛人，我從不覺得苦；相反，在紅軍的守護下，我成為了更好的自己。我曾對紅軍承諾：『你守邊防我守你！』紅軍用寶貴的生命守住了邊防，但我卻沒能守得住他……如今，紅軍已犧牲一年多，我也慢慢振作了起來，照顧公婆，養育孩子。如果有來生，我還要做紅軍的妻子，彌補今生的遺憾。」肖嵌文稱。

另外，新華社曾在7月17日首次披露中印加勒萬河谷衝突中，陳紅軍當時的戰鬥細節。據報道，在抵達衝突地點後，陳紅軍看到團長祁發寶被印軍包圍，他隨即喊道「保護團長」並帶着兩名盾牌手，迎着「石頭雨」、「棍棒陣」衝上前去，在掩護祁發寶撤退後，陳紅軍看到有其他士兵被印軍圍攻，他隨即又帶領官兵前往衝突點。

陳紅軍在該次衝突中陣亡，一同陣亡的還有解放軍士兵陳祥榕，他被發現時，正趴在陳紅軍身上保持着護住對方的姿勢。

中國軍方今年2月19日公布，在加勒萬河谷衝突中，解放軍營長陳紅軍，士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉陣亡。陳祥榕現年19歲，王焯冉、肖思遠現年24歲，陳紅軍生於1987年。