新冠疫苗｜內地12至17歲打逾6千萬針　不良反應發生率不高於成人

周五（13日），國家衛健委表示，內地12至17歲人群的新冠疫苗接種工作正有序進行中，截至目前，相關人群的接種數量已有逾6000萬劑次。



內地12至17歲人群接種新冠疫苗有序進行 。（新華社）

國務院聯防聯控機制在北京召開記者會，介紹疫情防控相關情況。被問及內地為何展開為12至17歲青少年接種新冠疫苗，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，早期時，人們普遍認為兒童發病率和患病率不高，但隨著疫情的持續傳播，一些國家的兒童患病率不斷上升，有些已甚至達到去年同期的水平。

王華慶指，隨著疫情的發展，兒童感染新冠肺炎的個案逐漸增多，其中更有出現重症、死亡的情況。而不論是成人還是兒童，只要染疫就是傳染源，從傳染源管控的角度來說，對於兒童也要加強管理。

王華慶又稱，在大多數國家，無論是採取控制傳染源還是切斷傳播途徑，新冠肺炎仍未得到有效控制，「將來我們期望建立群體免疫，兒童通過接種疫苗，在建立群體免疫過程中也是不可或缺的一部分。」

內地12至17歲人群接種新冠疫苗有序進行 。（新華社）

那麼，12至17歲人群的新冠疫苗接種進程如何？國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，各省份已經陸續開展對12-17歲人群新冠疫苗接種工作，截至目前，內地已累計報告12至17歲人群接種總劑次數超過6000萬劑。下一步，將在確保接種安全的基礎上，繼續有序的推進12-17歲人群的疫苗接種工作。

此外，至於12至17歲人群接種新冠疫苗後產生的不良反應又有哪些？與成年人相比有什麼不同？王華慶指，根據目前對不良反應的監測分析，發現兒童和青少年接種新冠疫苗不良反應的發生率不高於18歲以上的成人，既包括一般反應，也包括異常反應。青少年接種後出現的一般反應主要表現為發熱，另外是局部的疼痛、紅腫。異常反應主要是過敏反應，雖然很罕見，但亦有個別出現，主要為過敏性皮疹，症狀相對較輕。