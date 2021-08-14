湖北暴雨︱柳林鎮一家五口受困遇難　哀父：本能與妻迎第二個寶寶

湖北多地日前遭到極端暴雨襲擊，其中隨州市柳林鎮一度被淹，初步排查顯示當地8000餘人受災，21人死亡、4人失聯。

災後，不少令人哀嘆的故事陸續傳出，其中一家五口在洪災期間於家中被困遇難，痛失妻兒、岳父母的金勇強調，妻子已經懷孕8個月，因此遇難的不是四口，是五口，「如果沒有出事，我們馬上就能迎來第二個寶寶」。



家住鎮中心學校附近的孫先生憶述，周四（12日）凌晨約2時，雨勢突然變大，不到1小時鎮上多條小河就同時漲水，地勢低窪的柳林鎮北偏西地塊迅速被洪水淹沒，部分房屋和廠房遭沖走，洪水甚至高至居民樓的二樓。之後洪水繼續往南偏東方向的地勢較高處漫延，整個鎮子至凌晨5時左右幾乎全部被淹沒，成為一片汪洋，水電、通信全部中斷。

金勇一家正正受到洪災波及，其即將6歲的兒子當時正和媽媽住在位於國土資源所院內的外婆家，出事前一晚更向遠在外地的父親發視像稱「爸爸，你快回來跟我打架」，可惜彼時金勇還有事情要處理，沒能及時回應，結果沒多久兩父子便天人永隔。

出事的國土資源所住宅樓。（新京報）

當晚和兩名工作人員留下值班的國土資源所張所長憶述，凌晨4時時他們正將一樓的檔案資料、電腦等搬往二樓，可是水勢一瞬間就漲得很高，這時他接到50多歲退休員工詹英，即金勇的岳母的求救電話，指漲水太快，他們被困屋內，防盜門怎麼也打不開。

張所長立即派一位同事前去協助，由於彼時洪水已深近兩米，該同事只能半遊半走過去。可是，到達詹英家屋外後，同事費盡九牛二虎之力仍未能撞開門，此時洪水又突然上漲，他沒來得及返回辦公樓，便順勢先到二樓暫避。最後，詹英家的防盜門還是打不開，消防員趕到現場時已是早上7時左右，當他們破門進屋時，發現詹家已經不幸遇難。

金勇翻出一串有着他和妻子婚紗照的鑰匙扣。（新京報）

得知消息後立即趕來的金勇悲痛不已，在淤泥中找到妻子生前的挎包，並從中翻出一串有着他和妻子婚紗照的鑰匙扣，「我們都是85年的，我和她2014年國慶節前一天結婚，第二年我們就有了寶寶，現在兒子還有兩個月就滿6歲了，我老婆已經懷孕8個月，如果沒有出事，我們馬上就能迎來第二個寶寶」。

張所長亦嘆息指，詹英一家人都很好，做飯時經常會喊上值班的他們一起吃，「已經不知道吃過多少頓了……」