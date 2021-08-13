湖北暴雨︱柳林鎮女子遇難身亡　生前發給丈夫訣別短訊感動網民

繼河南後，湖北多地近日亦遭到極端暴雨襲擊，導致多人受災。其中隨州市柳林鎮一名女子在遇難前向丈夫發出訣別短訊，感動了一眾網民。



湖北暴雨引發的洪水導致人員死傷。圖為死亡女子發的訣別短訊。（微博@遠行的余文樂）

據《人民日報》報道，自8日起，湖北遭遇新一輪強降雨，其中11日至12日，暴雨造成襄陽、隨州、孝感28.61萬人受災。湖北官方12日啟動防汛III級應急響應。在隨州，官方已宣布多個鄉鎮被洪水圍困，包括被淹的柳林鎮。據當地網民發布的視頻顯示，部分臨街店舖被淹沒至二樓位置。此外，當地已斷水斷電。

期間，柳林鎮的一位遇難女子的遭遇令人揪心。據《封面新聞》報道，8月12日凌晨5時13分，該鎮居民季保權收到在鎮中心超市上夜班的妻子龔仕慧的訣別短訊。

短訊內容為「我好（如）果死了，你在床底下拖鞋袋子裏好好找找還有一點存款。」這令一眾網民「淚崩」：「人間悲劇」、「真希望這種事不要有」、「晚上忍不住哭了，這幾天一直都沒有什麼好事，看到這裏忍不住了」。

而在收到短訊3個小時後，季保權在鎮上找到了遇難的妻子龔仕慧，這條短訊亦成為二人訣別的短訊。除妻子外，季保權還得知他的二叔季大進的妻子和10歲孫子亦不幸遇難。

至於稍早前的河南暴雨，共導致逾300人死亡，直接經濟損失高達1,337.1億元人民幣。國務院則成立調查組，要求追責其中存在的失職瀆職行為。