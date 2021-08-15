美軍全球大規模演習　台國防部智庫：彰顯有能力同時與中俄作戰

美國印太司令部「2021年全球大規模演習」（Large Scale Global Exercise 21, LSGE21）於8月2日至27日舉行，參演兵力包括美國陸軍、空軍、海軍與陸戰隊，以及英國武裝部隊、澳洲國防軍和日本自衛隊；演習區域涵蓋印太和中亞地區，以藉此強化聯盟合作，確保區域穩定，加強基於國際規則的秩序。

台灣國防部智庫「國防安全研究院」對此刊登一份報告進行分析，內容指本項演習是向中國與俄羅斯發出「美國有能力同時應對多條戰線」的強烈信號，彰顯美國具備「同時」與中國和俄羅斯進行戰爭的能力。



報告指出，美軍大規模演習（Large Scale Exercise, LSE）原計劃於2020年實施，受疫情影響延至今年，剛好有更充裕的時間邀請一些盟國參加，並進一步完善聯合演習計劃，最終形成LSGE的格局。LSGE由各軍種參謀長、海軍軍令部長及陸戰隊司令親自督導執行。

報告以海軍為例，動員了美國艦隊司令部（U.S. Fleet Forces Command, USFF）、太平洋艦隊（Pacific Fleet Command, PACFLT）、美國海軍駐歐部隊（U.S. Naval Forces Europe, NAVEUR）三個司令部，以及包括航艦和兩棲攻擊艦在內的五支打擊和陸戰隊遠征隊，加上英國伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth, R08）航艦支隊、澳洲巡防艦隊以及日本海自以出雲級準航艦為主的護衛艦隊，兵力規模空前浩大足以引起各方的重視。

報告分析，美國在1990年代曾經強調要建立同時打兩場戰爭的軍事力量，到了21世紀初，隨着中、俄軍事力量的崛起，越來越多人相信美國已經無力同時面對兩場戰爭。然而，「2021年全球大規模演習」卻是一個讓人聯想起美國在冷戰時期為了圍堵蘇聯而致力採取的全球性演習。這個繼上世紀80年代以來又一次最大規模的全局性（all-domain）聯合軍事演習，從東海、南海到東地中海和黑海，範圍跨越17個時區，向中國和俄羅斯發出「美國有能力同時應對多條戰線」的強烈信號，彰顯美國具備同時與中國和俄羅斯進行兩場戰爭的能力。

報告認為，雖然仍需藉助盟軍力量協助，卻是以美軍為主並在美軍主導下採取的共同行動。整體來看，美國正在為防止全面性世界大戰而建構聯合嚇阻的力量。

報告進一步提到，一年一度的「馬拉巴爾海軍演習」（Malabar Navy Exercise）也將於8月下旬在西太平洋海域登場，主辦國印度海軍的四艘軍艦已經進入南海，分別與新加坡、印尼、越南和菲律賓海軍進行雙邊操演，繼而穿越巴士海峽進入西太平洋與美、日、英、澳艦艇會合，展開4+1聯合海上軍事演習，形同LSGE 21的延續和結合。

報告表示，美軍透過LSGE 21的實施，既展現了嚇阻中國和俄羅斯的能力，演練了同盟國之間的互操作性和聯合作戰能力，也驗證了戰術戰法和新技術的能力，可謂一舉數得。分析這類大規模聯合軍演具有明顯的嚇阻作用和效益，可能會成為每年定期實施的常態性演習。