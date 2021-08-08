美拒華留學生　CNN：不利美國科研　助中國實現人才歸國

美國政府換屆已過半年，但特朗普政府時期的不少對華政策仍延續下來，其中就包括了針對中國學生的簽證限制。

美國有線電視新聞網（CNN）7日的報道引述美國專家指，美國拒絕中國留學生的政策，實際上正幫助中國實現人才歸國的目標。



圖為2018年7月26日，多名中國民眾在美國駐華大使館外排隊等待簽證。（Reuters）

去年5月，白宮發布公告，禁止「與中國軍方有關」，持F簽（學生簽證）和J簽（訪問學者簽證）的中國留學生和學者入境美國，但並不包括本科生。美國情報部門多年來一直警告稱，中國正在利用學生間諜竊取美國機密。

CNN的報道題為「特朗普時代將中國頂尖學生拒之門外的政策，對美國的傷害甚於中國。」報道指，此舉影響了大約3000名在美中國研究生和研究人員的簽證。在這項政策公布4個月後，美國國務院聲稱已撤銷1000多中國學生、學者簽證。

報道表示，除了受影響的中國學生，美國國內的不少學者也並不認同這項政策。威爾遜國際學者中心基辛格中美研究院主任戴利（Robert Daly）認為，美國往往傾向於誇大威脅。

有美國專家認為，這政策不僅讓美國大學失去了中國學生，還可能對美國自身研究造成不利影響。儘管受到簽證限制的學生數量只佔中國留美學生總數的一小部分，但正是這些人推進著一些最關鍵的研究。據統計，美國有16%的理工科研究生是中國人。總部位於芝加哥的智庫馬可波羅（Macro Polo）指，約三分之一的頂尖人工智能研究人員是在中國獲得的本科學位，但其中超過一半的人在美國學習、工作和生活。

報道又指，著有書籍《中國千禧一代》（China's Millennials: The Want Generation）的美國記者菲什（Eric Fish）表示，美國拒絕中國留學生的政策，實際上正幫助中國實現人才歸國的目標。