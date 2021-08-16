阿富汗變天塔利班勢執政 中國外交部：冀建開放包容的伊斯蘭政府

針對當前阿富汗局勢變化，外交部發言人華春瑩最新表態稱，阿富汗局勢已經發生重大變化，中方尊重阿富汗人民的意願和選擇。



在8月16日的外交部例行記者會上，有記者提問說，「我們看到現在阿富汗局勢是在很快地發展，中方如何評價當前的阿富汗局勢？」

華春瑩表示，阿富汗戰亂已經持續了40多年，停止戰爭實現和平，既是3,000多萬阿富汗人民的一致心聲，也是國際社會和地區國家的共同期盼。中方注意到昨天阿富汗塔利班方面表示，阿富汗戰爭業已結束，將協商建立開放包容的伊斯蘭政府，並採取負責任行動，確保阿富汗公民和外國駐阿使團安全。

塔利班武裝分子控制總統府現場畫面曝光：

華春瑩強調：「中方期待這些表態能夠落實，確保阿富汗局勢實現平穩過渡，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，讓阿富汗人民能夠遠離戰亂，重建美好家園。」

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）8月15日進入首都喀布爾（Kabul）並控制總統府。8月16日，塔利班宣佈當地戰爭結束。

據駐阿富汗大使館網站消息，近日阿富汗及首都喀布爾局勢風雲突變，異常複雜嚴峻。中國駐阿富汗大使館與身在當地的中國公民保持密切聯繫，通報安全形勢，盡力提供協助，目前所有中國人員安全。使館已要求阿富汗各派務必保障當地的中國公民、中國機構、中國利益安全，並提醒阿富汗的中國公要密切關注安全形勢，加強自身安全防護。

此前，在7月28日，外長王毅在天津會見阿富汗塔利班班政治委員會負責人巴拉達爾，希望阿塔同「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙。

當時，王毅還說，希望阿塔以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。阿各派別、各民族應團結一致，真正把「阿人主導、阿人所有」原則落到實處，推動阿和平和解進程儘早取得實質成果，自主建立符合阿富汗自身國情、廣泛包容的政治架構。