塔利班入主喀布爾 　阿富汗從來就不存在「政府軍」

撰文：周萱
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自塔利班從特朗普承諾的5月1日撤兵日發動總攻以來，儘管外界深知其終將勝利，但速度之快還是大大超乎預料，尤其是被認為需費時費力攻下的34省首府，實際上從塔利班8月6日奪下首個首府以來，僅僅十天就拿下大多數首府，就連首都喀布爾也不費一兵一卒納入囊中，這讓8月10日仍向路透社表示喀布爾最快90天內淪陷的美國情報官員無言以對。
很明顯，美方遠遠高估了政府軍的戰力和鬥志，或者說，美國根本不了解其在過去20年花費890億美元培養起的這批「政府軍」的實質。

「政府軍」實質上是軍閥主導

事實上，阿富汗根本沒有什麼所謂的「政府軍」，毋寧說是軍閥主導的「下崗再就業」。在美國2001年推翻塔利班政權後，該國大力扶持塔利班死敵「北方聯盟」，這是一支由居於北方的少數民族（塔吉克族、烏茲別克族等）組成的軍閥聯盟。在西方國家主導軍閥退役、招募軍警隊伍的過程中，大權在握的「北方聯盟」順勢將軍警部隊作為後花園，許多退役軍閥成員直接加入軍警隊伍、軍閥管理層轉任軍警指揮官，而出於對塔利班所屬的主體民族普什圖人的固有警惕，西方也對這種行為睜一隻眼閉一隻眼。

這就導致阿富汗的軍警隊伍中「北方聯盟」軍閥勢力頗深。根據2014年軍警人數統計，塔吉克人雖然在全國整體人口中只佔25%，但在軍官中比例達到40.9%，在警官指揮官中比例達到43%，這造成了與普什圖族居多的普通軍警的矛盾且不說，這也使得阿富汗軍警力量比起聽中央指揮、以國家利益為先，其實更是聽部族軍閥指揮。

阿富汗政府軍上月在塔利班攻勢下逃往塔吉克斯坦。（美聯社）

軍閥保存兵力 留待日後分權談判

而面對此次塔利班的攻勢，「北方聯盟」很明顯表達出和談的信號，也自然只做了象征性抵抗。例如前副總統、烏茲別克族軍閥杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）、控制第四大城市馬扎里沙里夫多年的地方強人努尔（Atta Muhammad Nur）、掌管西部大城赫拉特多年的「赫拉特之獅」伊斯梅爾·汗（Ismail Khan），這些曾與塔利班廝殺的軍閥人物，雖然一度號稱要「血戰到底」，但根本未做實質抵抗——前兩人匆匆逃亡烏茲別克斯坦，後者直接投降，塔利班遂兵不血刃拿下這些大城。

雖然這些軍閥手上兵力（包括民兵及政府軍內勢力）即使不能抵住塔利班的最終勝利，也能讓對方付出一定代價，但其最終還是大開城門，明顯是清楚大勢已去，因此賣新政府一個面子，同時保留軍力，以待日後與塔利班談判分權，以求保留固有的勢力範圍——畢竟手中軍力越多，日後談判籌碼也越大，此時的費力頑抗只會讓底下士兵白白喪命、以及削弱未來繼續雄踞一方的可能。

如今，向來代表「北方聯盟」利益的前行政長官、現民族和解高級委員會主席阿卜杜拉·阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）留在喀布爾與塔利班談判，而政府軍名義上的最高指揮者、總統加尼（Ashraf Ghani）逃至國外，就一命運對比宛如是「政府軍」真正所屬者的隱喻。

這樣一來，阿富汗「政府軍」在塔利班攻勢面前的摧枯拉朽也就不難理解了。至於其他討論得較多的阿富汗政府軍貪腐嚴重、組織性不如塔利班、失去西方空中支援後戰力大減、塔利班掌握各省間公路網絡切斷政府軍後勤支援、民眾對政府失望未有組織抵抗等等因素，雖然也都是塔利班獲勝的原因，但要真正解釋塔利班閃電般的奪權速度，還是上述所說的：阿富汗根本就沒有「政府軍」。

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