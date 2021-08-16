廈門大學教授倡「生孩子和保障房養老金掛鉤」：把資本和生育結合

中國城市規劃學會副理事長、廈門大學教授趙燕菁早前曾提議「將生孩子和保障房、養老金掛鉤，下調不生孩子的資本份額」，近日這番言論引發輿論爭議，有網友質疑這是在提倡「懲罰」不生孩子的人。

趙燕菁接受內媒採訪時澄清，他想法的核心是公共服務資源再分配的公平，又舉例可以將國企股份劃撥有子女的家庭參與分紅，子女就業後，股票可以解禁套現。



中國城市規劃學會副理事長、廈門大學教授趙燕菁。（《紅星新聞》）

趙燕菁今年5月在一個會議上表示，「原來生孩子，是因為孩子和現金流直接相關，家裡多一個孩子，就多掙一份工資。現在我們必須把它和這個資本掛鉤，掛鉤意味著生孩子與不生孩子的家庭，社保、養老金都要不一樣，不生孩子的，就沒有保障房，結婚再分房」。

趙燕菁又指，「要把資本和生育率結合在一起，才會給市場一個信號——不生孩子的人相較於生孩子的人，資本的份額就要下降。只有創造出這樣的機制下，讓生孩子變成有意義的事，人才更願意多生」。

《紅星新聞》15日報道指，趙燕菁解釋，他的原話是，「我們也可以將養老金、社保、保障房分級，然後與子女多少掛鉤——子女多的標準高於子女少的，沒有子女的只可享受最基本的保障。進一步，還可以將社會勞動再生產作為新的『國策』，所有公共福利——就學、交通、就醫——都和子女數量掛鉤……將生育變成有價值的經濟行為」。他澄清，這核心是公共服務資源再分配的公平。

趙燕菁又解釋，按照現在的統籌模式，退休獲得多少養老金和有沒有子女是無關的，這就意味著不生小孩的人是靠別人家的小孩供養的。「在小孩撫養成本越來越高的今天，不應該讓撫養小孩多的家庭在社會再分配中多分配一點嗎？」

趙燕菁又引用新加坡的例子來支持他的看法。他表示，生育的必要條件是撫養後代對個人家庭而言必須是有效益的，剩餘的充分條件是撫養後代的成本必須低於家庭因此獲得的效益，這就是為什麼新加坡要把組屋獲得資格與是否結婚掛鉤的原因。新加坡為了鼓勵家庭功能，在社會福利和住房政策出台了一系列政策。

在實際操作方面，趙燕菁又舉例，可以將國企股份劃撥有子女的家庭參與分紅，子女就業後，股票可以解禁套現。將資本和生育結合是一個開放的話題，不可能產生於教室和課本，而是要各地在實踐中發展和創新。