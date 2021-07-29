三孩政策｜全國首個　四川攀枝花多孩家庭每月獲發500元補貼

今年5月31日，中共中央政治局召開會議，公布實施三孩政策，民眾關注政府會否提供相關配套、補貼。四川攀枝花市昨日（28日）公布《關於促進人力資源聚集的十六條政策措施》，其中對按政策生育二、三孩的攀枝花戶籍家庭，每月可獲發放500元育兒補貼金，直至孩子年滿3歲，成為全國首個發放育兒補貼金的城市。



四川攀枝花市推行新政，生育二、三孩的攀枝花戶籍家庭，每月可獲發放500元補貼，直至孩子年滿3歲。（中新社）

《封面新聞》報道，攀枝花市從聚集高層次人才來攀發展、支持創新創業人才在攀發展、鼓勵大中專及以上畢業生和技能人才來攀工作、健全人力資源服務保障機制四個方面，出台16條具體政策措施。除了育兒補貼金，攀枝花市推出多項具體措施，包括高層次人才待遇激勵、提供創新創業支持和獎勵、提供就業補貼、外地和本地戶籍學生享受同等待遇等。

圍繞健全人力資源服務保障機制，攀枝花市從「零門檻」落戶、生育扶持、就學保障、住房保障、交通服務等方面對應安排五條保障性措施，特別是在子女的服務保障上配套集生、養、育、學「四位一體」的全方位保障。

攀枝花本地戶籍學生和外地學生享受同等政策待遇。（中新社）

據介紹，在鄉鎮衛生院及以上醫療保健機構分娩的攀枝花戶籍產婦，可享住院分娩免費服務，符合醫保報銷外的資金納入市級財政預算；在今年6月12日及以後，按政策生育第二個孩子及以上的攀枝花戶籍家庭，可申請每月每孩獲發500元補貼，直至孩子3歲。

同時，鼓勵用人單位、國有企業、產業園區設置嬰幼兒照護服務機構，為職工提供福利性嬰幼兒照護服務；外地和本地戶籍學生享受同等政策待遇；為在攀就讀的非攀枝花戶籍中小學生返家、返校，提供「點對點」定制客運服務，並給予5折優惠的交通補貼金支持。

據介紹，欲領取育兒補貼金的家庭，夫妻雙方需均為當地戶籍，且均參加了攀枝花市社會保險，按政策生育第二、第三個孩子，第二、第三個孩子的戶籍需在攀枝花。

《實施細則》規定，計入基數的所有子女戶籍均需在攀枝花。值得注意的是，合法收養子女、再婚夫妻再婚前生育並由其撫養的子女都計入子女基數，但男女雙方未履行婚姻登記手續前共同生育的子女是不計入子女基數。雙胞胎、多胞胎則按子女個數計算。