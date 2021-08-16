張哲瀚捲精日爭議後IG賬號轉私密　父母背景、老闆趙薇舊聞被翻出

內地知名男星張哲瀚被爆料曾到日本靖國神社和乃木神社合影之後遭到全網討伐，並遭封殺。最新消息指，張哲瀚將自己的Instagram賬號設為私密，引發關注。



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綜合媒體8月16日消息，8月15日，張哲瀚被全面封殺，包括微博、音樂平台，視頻網站、短視頻等逐個下架和註銷張哲瀚及其工作室賬號。

8月16日上午，張哲瀚被封殺後悄悄上線Instagram，將其個人賬號改為私密，卻一直沒有同步在微博發表的道歉聲明，被喊話要他退圈。

值得注意的是，在張哲瀚因精日言行被全網封殺後，他的老闆趙薇的黑歷史也再度被提起。趙薇此前也曾因身披日本旭日旗為電影做宣傳，一度被中國娛樂圈封殺。

8月15日，是日本投降76周年，趙薇轉發了中國官媒的相關動態，並配文道銘記歷史，吾輩自強！這樣的發文，看來也是想要明確地表達自己的立場。

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此外，有網民則挖出更多張哲瀚的背景，稱其父母與日本方面有密切聯繫，母親開的公司使用日式名字「亞太榮」，父親住在上海日本人最多的社區，投資日本人的公司等。

雖然他迅速回應「我不親日，我是中國人！」並公開致歉，但並未平息眾怒。許多網民要求張哲瀚深刻反思，甚至稱其「翰奸」，並要他「退圈」。

中共中紀委官網8月15日也發表評論稱，明星如果身處雲霄之上，修為遠遠跟不上，還給社會帶來一堆不良影響，那麼崩塌、涼涼是遲早的結局。「德不配位，必有災殃」。