張哲瀚遭批崇日後微博被禁言　網民瘋傳與「小泉純一郎兒子」合影

內地男星張哲瀚日前被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，還曬過日本軍旗照片，遭網民批評是「精日分子」。而今日（15日）正值二戰日本投降76周年紀念日，張哲瀚及其工作室微博被禁言，引發網民關注。

與此同時，有不少網民瘋傳被指是張哲瀚與日本前首相小泉純一郎兒子的合照，但隨後亦有不少網民指，相中人物與小泉純一郎並非同一人。



今天是二戰日本投降76周年紀念日，「687萬日本投降76週年」、「日本裕仁天皇宣佈投降原聲」、「他們在用餘生等待道歉 」、「大陸在世慰安婦制度受害者僅14位」、「把7名日本戰犯送上死刑架的中國法官」等多個相關話題登上微博熱搜榜。

其中，「張哲瀚微博和張哲瀚工作室被禁言」登上第4位。不少網民帖文繼續「深挖」張哲瀚的「精日」言行。有網民發布張哲瀚與他人合影，稱相中人物是日本前首相小泉純一郎的長子小泉孝太郎。

而張哲瀚亦被指曾參加日本右翼家族婚禮，新郎佐藤的衣服被指與小泉純一郎擁有相同的家徽。且從社交網站帖文和照片，網民推測他與這一家人私交甚篤，2020年疫情前還趕赴日本與這一家族會面，「還是新娘新郎親自去機場接的」。

資料顯示，小泉孝太郎出生於1978年，日本大學經濟學部經濟學科肄業後進軍演藝圈，曾出演《超級特派員》等多部著名電視劇。對此，也有不少網民認為，相中人物與小泉孝太郎並非同一人。

與此同時，亦有網民指張哲瀚的母親開設的公司名稱為「亞太榮（YATARON）」，認為是「大東亞共榮圈」的簡稱，且公司標誌與日本國旗高度相似，質疑其家人亦有「精日」行為。截至目前，張哲瀚和所屬經紀公司還未針對網民上述傳言作出回應。

中演協發公告：要求對其進行從業抵制

張哲瀚風波愈演愈烈，「@中國演出行業協會」周日（15日）發布公告指：「演員張哲瀚的行為存在嚴重不當，不僅傷害民族感情，而且對其受眾中的青少年群體帶來惡劣的不良影響。因此，本會對演員張哲瀚參觀靖國神社的不當行為進行道德申斥，並根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》的規定，要求會員單位對其進行從業抵制。」

該協會續指，「提醒演藝從業人員在民族大義面前決不能有絲毫的含糊、動搖，歷史不容忘卻，底線不容松動。過線者，必受懲戒」。