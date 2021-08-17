北京暴雨｜2名駕車涉水者遇難　海淀旱河鐵路橋下積水最深2米

北京市周一（16日）晚遭遇強降雨天氣，部分路段出現嚴重積水。其中，海淀區旱河路鐵路橋下因積水嚴重，導致一輛路過私家車被困，車內2人被救出送院後不治。



北京市氣象台當晚9時發布暴雨藍色預警信號，預計截至周二（17日）5時，北京市城區、昌平、順義西部、通州西部、房山東部、門頭溝東部、大興大部將出現小時雨強達40毫米左右的強降雨，局地累計雨量可達50至70毫米。山區及淺山區有出現強降雨誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害的風險，城市低窪地區易出現積水。

而受到強降雨天氣影響，海淀區旱河鐵路橋下產生嚴重積水，據《北京頭條》報道，橋下積水最深處有近2米。一輛私家車途徑該路段時欲涉水經過但被困，隨後，車內2人被救援人員救出後送院搶救。直至17日早，當局通報了2名駕車涉水被困人員經醫院搶救無效不幸遇難，善後工作已經開展。

據了解，事發路段位於地鐵6號線田村路站以北、京糧廣場的西北側，是一處下凹式立交橋。該立交橋有四個橋洞，供機動車行駛的主路為雙向六車道，中間由綠化帶隔開。截止目前，旱河鐵路橋下積水已經排空，交通恢復正常。

另外，據排水集團安裝的雨量計監測數據顯示，截至周一晚10時，北京市平均降雨量為23.7毫米，最大降雨出現在杏石口路，為83.7毫米；集團雨水泵站運行正常，累計排蓄量10萬立方米。

而受積水影響，育知東路、科豐橋、豐裕橋、南沙窩橋、五路居橋等5處道路一度斷路，經過處置先後於當晚10時至10時50分之間處置完畢，恢復交通。